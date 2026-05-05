ترامب: استطلاعات الرأي حول الحرب مع إيران "مزيفة"

كتب : وكالات

12:36 ص 05/05/2026

دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن استطلاعات الرأي حول الحرب مع إيران "مزيفة".
وأضاف ترامب خلال فعالية لرجال الأعمال في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء:"إنهم يزودونني باستطلاعات رأي مزيفة. أجروا استطلاعًا حول الحرب مع إيران، وقالوا إن 32% فقط من الناس يؤيدونها".
وتابع ترامب: "حسنًا، أنا لا أؤيدها ولا أؤيد الحرب على الإطلاق، لكننا مجهزون بشكل أفضل ولدينا أقوى جيش في العالم".

وأوضح ترامب أن أسئلة استطلاعات الرأي متحيزة ضده، مضيفًا أنه ينبغي على القائمين على الاستطلاعات أن يسألوا الأمريكيين عما إذا كانوا يعتقدون أنه ينبغي السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

