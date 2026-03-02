أعلنت القيادة المركزية الأمريكية ارتفاع عدد قتلى من جنوده إلى 6 أشخاص جراء الهجوم الإيراني على القوات الأمريكية في الكويت.

وقالت القيادة الأمريكية في بيان نشرته على منصة أكس اليوم الإثنين، إنه اعتبارًا من الساعة الرابعة مساءً بالتوقيت الشرقي، 2 مارس 2026، قُتل ستة من أفراد الخدمة الأمريكية أثناء القتال.

وأضافت القيادة الأمريكية، أن القوات الأمريكية تمكنت مؤخرا من انتشال رفات اثنين من أفراد الخدمة الذين لم يعرف مصيرهم من منشأة تعرضت للقصف خلال الهجمات الإيرانية الأولية في المنطقة.

وأكدت القيادة الأمريكية، أن العمليات القتالية الكبرى ستستمر، مشيرة إلى أنه سيتم حجب هويات القتلى الأمريكيين حتى مرور 24 ساعة بعد إخطار أقرب أقاربهم.

ونقلت شبكة CNN الأمريكية عن مصدر مطلع على الوضع، أن الهجوم الذي أسفر عن مقتل أول جندي أمريكي في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران كان ضربة مباشرة على مركز عمليات مؤقت في ميناء الشعيبة المدني صباح الأحد بالتوقيت المحلي.