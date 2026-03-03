زوجة ترامب تترأس اجتماع الأمم المتحدة لـ"السلام من خلال التعليم"

ترأست السيدة الأولى ميلانيا ترامب، اجتماعا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للترويج لمبادرة "السلام من خلال التعليم"، بعد أيام من ضربات جوية استهدفت مدرسة ابتدائية للبنات في إيران وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 168 طفلا.

دور ميلانيا ترامب في الأمم المتحدة

نُفذت العملية العسكرية التي طالت مدرسة ابتدائية في بلدة "ميناب" الإيرانية في وقت شهد تعاونا وثيقا بين الرئيس دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في شن الحرب منذ صباح السبت.

وتعد هذه المرة الأولى التي تترأس فيها سيدة أولى في منصبها مجلس الأمن، وفقا لما أعلنه مكتبها الرسمي، حيث حرص القادة الحاضرون على التعليق على هذه اللحظة التاريخية لتعزيز رؤية "السلام من خلال التعليم".

تداعيات الصراع على "السلام من خلال التعليم"

أوضحت روزماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، أن المدارس في إسرائيل والإمارات وقطر والبحرين وعمان أغلقت أبوابها وتحولت للتعليم عن بُعد نتيجة العمليات العسكرية الجارية.

وأكدت ديكارلو، خلال الجلسة أن الطريقة الأكثر فعالية لحماية الأطفال هي منع الحروب وإنهاءها، مشيرة إلى علم المنظمة الدولية بالتقارير الواردة من إيران حول ضحايا مدرسة "ميناب" الذين فقدوا حياتهم في ظل غياب "السلام من خلال التعليم".

تحقيق واشنطن وموقف ميلانيا ترامب

صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الاثنين، بأن المسؤولين سيحققون في مصدر الضربة التي استهدفت المدرسة الإيرانية للتأكد مما إذا كانت من الولايات المتحدة.

ومن جانبها، قدمت ميلانيا ترامب أحر التعازي لأسر أفراد الخدمة الأمريكية "الذين ضحوا بحياتهم من أجل الحرية، دون الإشارة مباشرة للحرب في كلمتها المعدة مسبقا"، داعية إلى سد "الفجوة التكنولوجية" وربط الجميع بالمعرفة من خلال الذكاء الاصطناعي، بما يخدم مبادئ "السلام من خلال التعليم".

إشادة دولية بجهود ميلانيا ترامب

أشادت ديكارلو، بجهود السيدة الأولى في إبراز قضية الأطفال في النزاعات، كما أشارت إلى العمل الشخصي الذي قامت به ميلانيا ترامب سابقا لإعادة الأطفال الأوكرانيين إلى ديارهم من روسيا.

وتأتي هذه التحركات لتعزيز أهداف مبادرة "السلام من خلال التعليم" وربط سكان المناطق الجغرافية النائية بالمعرفة العالمية، بما يضمن حماية حقوق الصغار في ظل الأزمات الإقليمية المتصاعدة التي تهدد مستقبلهم الدراسي.

مبادرة ميلانيا ترامب للسلام- قصف مدرسة إيرانية – الأمم المتحدة - تفاصيل اغتيال خامنئي- بنك الأهداف الإيراني– مقتل خامنئي – إيران وأمريكا - هجمات إيران- الحرب على إيران- هجمات على الخليج – الشرق الأوسط