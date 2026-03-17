أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط مواصلة تكثيف الحملات الميدانية على مستودعات البوتاجاز بمختلف مراكز المحافظة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب في الأسعار. وشدد المحافظ على اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد أي مخالفات يتم ضبطها.

جولات مفاجئة لمتابعة منظومة التوزيع

وأوضح المحافظ أن فرق المتابعة الميدانية برئاسة مصطفى حلمي نفذت جولة تفقدية مفاجئة بعدد من المستودعات، تنفيذًا لتوجيهاته بمتابعة منظومة توزيع أسطوانات البوتاجاز على أرض الواقع. وشملت الجولات التأكد من الالتزام بالحصص المقررة والأسعار الرسمية المتعامل بها داخل المستودعات.

متابعة توزيع أكثر من 2000 أسطوانة في عدة مراكز

وأشار محافظ أسيوط إلى إشراف الحملة على أعمال التوزيع داخل عدد من المستودعات، حيث جرى متابعة صرف 900 أسطوانة في مستودع "بوتاجاسكو" بأبنوب، و300 أسطوانة بمستودع الجمعية الزراعية. كما تابعت الحملة توزيع 300 أسطوانة بقرية بني محمد، و300 أسطوانة بقرية الحمام، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا.

رقابة مشددة في ساحل سليم

كما شملت المتابعة الإشراف على توزيع 400 أسطوانة بوتاجاز بمستودع "زيدان" خلف مركز شباب ساحل سليم، بالتنسيق مع إدارة تموين ساحل سليم ومسؤولي مجلس المدينة، مع متابعة الالتزام بالأسعار الرسمية ومنع أي تلاعب.

تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ إجراءات قانونية

وفي إطار مواجهة المخالفات، كشف المحافظ عن تحرير محضر تصرف في 50 أسطوانة وعدم الإعلان عن الأسعار بأحد مستودعات أبنوب، فضلًا عن تحرير 9 محاضر متنوعة في مركز منفلوط، منها 5 محاضر بيع بأزيد من السعر، و3 محاضر تصرف في 500 أسطوانة، ومحضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

تأكيد على الاستمرار في الرقابة اليومية

وشدد محافظ أسيوط على استمرار الحملات الرقابية والمتابعة اليومية لمستودعات البوتاجاز والأسواق، مؤكدًا عدم التهاون مع أي محاولة لاستغلال المواطنين أو التلاعب بالسلع المدعمة. وأكد حرص المحافظة على توفير الأسطوانات وضمان وصولها للمواطنين بسهولة ويسر.