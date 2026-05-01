تحولت كرة القدم من لعبة داخل المستطيل الأخضر إلى حالة عشق وجدانية معقدة تختلط فيها المشاعر بالضغط النفسي، وقد تصل في بعض الأحيان إلى حدود مأساوية.

فمع كل مباراة قمة بين فريقين لهما قاعدة جماهيرية كبيرة، يتصاعد التوتر داخل الملعب وخارجه، ويصبح القلب حرفيا في مواجهة اختبار قاس.

وفي واقعة حدثت خلال العام 2024، توفي لاعب كفر الشيخ محمد شوقي بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة خلال مباراة بدوري الدرجة الثانية على ملعب الزرقا.

ورغم نقله إلى المستشفى ومحاولات إنعاشه، لفظ أنفاسه الأخيرة داخل العناية المركزة، ليضاف اسمه إلى قائمة طويلة من اللاعبين الذين سقطوا ضحايا اللعبة الأكثر شعبية.

مأساة تتكرر.. سقوط مفاجئ داخل المستطيل الأخضر

لم تكن وفاة محمد شوقي حالة استثنائية، لكن سبقتها وقائع مشابهة هزت الوسط الرياضي، من بينها وفاة أحمد رفعت بعد أزمة صحية خلال مباراة، وقبلها محمد عبد الوهاب الذي سقط في تدريبات الأهلي.

وعالميا تتكرر المشاهد ذاتها؛ من أنطونيو بويرتا الذي انهار خلال مباراة لإشبيلية، إلى مارك فيفيان فوي الذي سقط بقميص الكاميرون، مرورا بميكلوش فيهير وبييرماريو موروسيني وغيرهم.

الأدرينالين القاتل.. ماذا يحدث داخل الجسم؟

بحسب شبكة "بي بي سي" تشير دراسات طبية إلى أن متابعة كرة القدم خاصة المباريات الحاسمة، تؤدي إلى نشاط فسيولوجي مكثف داخل الجسم، إذ يرتفع معدل ضربات القلب وضغط الدم بشكل ملحوظ، مع إفراز هرمونات مثل الأدرينالين والكورتيزول.

هذا التفاعل، رغم كونه طبيعيا في حالات الإثارة، قد يتحول إلى عامل خطر لدى بعض الأفراد، خاصة من يعانون أمراضا قلبية كامنة.

وتشير أبحاث حديثة إلى ارتفاع ملحوظ في حالات الطوارئ القلبية خلال البطولات الكبرى، ما يعكس التأثير المباشر للتوتر الرياضي على الصحة.

كرة القدم.. أكثر من مجرد لعبة

يكمن السر في طبيعة كرة القدم نفسها؛ فهي ليست مجرد منافسة رياضية، لكنها ترتبط بالهوية والانتماء، سواء لناد أو مدينة أو حتى وطن، بينما هذا الارتباط العاطفي العميق يجعل الفوز مصدر نشوة، والخسارة صدمة نفسية قد تكون قاسية.

كما أن إيقاع اللعبة السريع، وتقلب نتائجها حتى اللحظات الأخيرة، يضاعف من حدة التوتر، ومع انتشار ثقافة "الألتراس" وروابط المشجعين، تتحول المباريات إلى مساحات انفعالية مكثفة، يرتفع فيها التوتر الذي قد يصل إلى أزمة قلبية كما حدث في الحالات السابقة.

اقرأ أيضا:

قبل القمة المرتقبة.. عبير فؤاد تتوقع نجم مباراة الأهلي والزمالك وتحسم كفة الأقرب للفوز

