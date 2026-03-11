تستعد شركة Meta لتشديد إجراءاتها ضد المحتالين عبر منصاتها الرقمية، من خلال إطلاق مجموعة أدوات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات القانونية حول العالم لحماية المستخدمين على تطبيقي Facebook وMessenger.

وتهدف هذه الخطوة إلى جعل عمليات الاحتيال أكثر صعوبة بالنسبة للمحتالين، وفي المقابل تسهيل اكتشافها على المستخدمين قبل الوقوع ضحية لها.

أدوات ذكاء اصطناعي قبل وقوع الاحتيال

صممت الميزات الجديدة لاكتشاف محاولات الاحتيال في مراحل مبكرة، إذ على منصة فيسبوك، سيظهر تحذير للمستخدمين عند إرسال أو استقبال طلب صداقة من حساب يشتبه في سلوكه، مثل الحسابات التي لا تجمعها بالمستخدم أي شبكة أصدقاء مشتركة أو التي تحتوي على معلومات جغرافية متناقضة.

أما على تطبيق ماسنجر، فقد جرى تطوير أدوات الكشف عن الاحتيال وتوسيع نطاق استخدامها ليشمل المزيد من الدول، مع تحسين قدرة النظام على رصد الرسائل المشبوهة.

وعند تلقي رسائل غير مرغوب فيها، مثل عروض العمل المريبة، سيقترح التطبيق تحليل المحادثة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي حال اكتشاف محاولة احتيال، سيحصل المستخدم على إرشادات توضح علامات التحذير، إلى جانب خيارات فورية لحظر الحساب المشتبه به أو الإبلاغ عنه.

تشديد الرقابة على الإعلانات

ضمن جهود الحد من الاحتيال الإعلاني، تعمل ميتا على توسيع برنامج التحقق من المعلنين، مستهدفة أن تأتي 90% من إيرادات الإعلانات من معلنين موثوقين بحلول نهاية عام 2026، مقارنة بنحو 70% حاليا، وهو ما قد يقلص بشكل كبير فرص التلاعب عبر الإعلانات.

مواجهة المحتالين عند المصدر

إلى جانب الأدوات التقنية، عززت الشركة تعاونها مع جهات إنفاذ القانون لتعقب شبكات الاحتيال على المستوى الدولي. ففي عملية مشتركة مع Federal Bureau of Investigation وUnited States Department of Justice وشرطة Thailand، جرى تعطيل أكثر من 150 ألف حساب مرتبط بمراكز احتيال، كما أسفرت الحملة عن إلقاء القبض على 21 شخصًا.

وكشفت ميتا أنها أزالت خلال العام الماضي أكثر من 159 مليون إعلان احتيالي، جرى حذف 92% منها قبل أن يبلغ عنها أي مستخدم. كما أغلقت نحو 10.9 مليون حساب على فيسبوك وInstagram تبين ارتباطها بشبكات احتيال إجرامية.

حماية إضافية للمستخدمين

ومع تزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ عمليات الاحتيال، قد توفر هذه الأدوات طبقة حماية إضافية لمليارات المستخدمين حول العالم، ما يساعد على تقليل مخاطر التعرض لعمليات الاحتيال عبر فيسبوك وماسنجر.