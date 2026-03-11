أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، تقليص خياراتها المتعلقة بإجلاء الرعايا الأمريكيين من الشرق الأوسط عبر رحلات الطيران المستأجرة، نتيجة انخفاض الطلب الملحوظ من قبل الرعايا المتواجدين في المنطقة.

أسباب تقليص إجلاء الأمريكيين من الشرق الأوسط

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديلان جونسون، أنه في ظل استمرار تحسن توافر الرحلات التجارية في جميع أنحاء المنطقة، تقرر خفض رحلات الطيران المستأجرة وعمليات النقل البري التابعة للوزارة.

وأشار جونسون، إلى أن عدد المقاعد المتاحة ضمن خيارات الإجلاء التي توفرها وزارة الخارجية الأمريكية بات أكبر بكثير من حجم الطلب الفعلي من قبل الأمريكيين المتواجدين في الإقليم.

إحصائيات إجلاء الأمريكيين من الإمارات

وكشف جونسون أنه وزارة الخارجية الأمريكية، تواصلت اليوم الأربعاء، مع نحو 9000 مواطن أمريكي في الإمارات لعرض رحلات طيران مستأجرة تابعة للحكومة.

وأضاف: "على الرغم من هذه الجهود، غادرت هذه الرحلات بمقاعد شاغرة بسبب قلة الإقبال".

وأفاد مسؤول بالخارجية الأمريكية، بأن أكثر من 300 مقعد كانت متاحة على متن تلك الرحلات المخصصة دون أن يتم استغلالها.

تفضيلات الأمريكيين لمغادرة الشرق الأوسط

وأكد جونسون أن معظم الأمريكيين الذين طلبوا المساعدة سابقا رفضوا العون عند عرضه عليهم فعليا، حيث اختاروا إما البقاء في البلاد أو حجز رحلات طيران تجارية خاصة على نفقتهم.

وبناء على هذه المعطيات، أعلن جونسون أن وزارة الخارجية الأمريكية ستتوقف عن تقديم التحديثات اليومية المتعلقة بجهود إجلاء الرعايا الأمريكيين من الشرق الأوسط لعدم وجود ضرورة ملحة لمتابعة هذه البيانات بشكل يومي.

دور فرقة عمل إجلاء الأمريكيين من الشرق الأوسط

وأشار جونسون، إلى أن فرقة العمل التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية نجحت في تقديم مساعدة مباشرة لأكثر من 30 ألف أمريكي في الخارج منذ بدء الأزمة، موضحا أن هذه المساعدات شملت تقديم التوجيهات الأمنية الدقيقة وتسهيلات السفر، لضمان أمن المواطنين ضمن الاستراتيجية الشاملة لعملية الإجلاء التي أدارتها واشنطن خلال فترة التوترات العسكرية الأخيرة.