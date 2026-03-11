"بين فكي المنشار وغبار الموت".. يوميات صمود عمال محاجر المنيا (صور)

فاجأ المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، عددًا من المخابز البلدية بمنطقة منشية النوبة والنفق، وأيضاً منطقة الشعبية (8) بطريق السماد.

ووجه المحافظ، بتحرير محضر مخالفة لنقص وزن رغيف العيش لأحد المخابز، وذلك عقب رصده لهذه المخالفة حيث أن وزن الرغيف الفعلى 90 جرام، ووزن الـ 5 أرغفة 450 جرام.

وشدد المهندس عمرو لاشين، على مديرية التموين بالرقابة الحازمة على المخابز البلدية والأفرنجية، وعدم التهاون فى وزن وجودة رغيف العيش.

كما حرص المحافظ على التحاور مع المواطنين المترددين على المخابز، والتى تمثلت فى توفير أسطوانات البوتاجاز لهم بالأسعار الجديدة المقررة دون مغالاة.

وأكد محافظ أسوان على أنه تم إعطاء تكليف لرؤساء المراكز والمدن بتواجد أحد العاملين من المسئولين بالمحليات، وبمشاركة مع مجموعة من الشباب فى كل منطقة لتوزيع أسطوانات البوتاجاز بالأسعار المقررة، مناشداً بأهمية المشاركة المجتمعية والإبلاغ الفورى عن أى مخالفات بما يساهم فى سرعة التدخل وتحقيق الانضباط لضمان تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة.