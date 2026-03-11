نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر عسكري أن حزب الله أطلق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن حزب الله أطلق 100 صاروخ في الموجة الحالية تجاه إسرائيل.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية أن حزب الله أطلق نحو 100 صاروخ دفعة واحدة نحو شمال إسرائيل.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق صواريخ باتجاه عدة مناطق ويجري اعتراضها.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة مبنى في شمال إسرائيل عقب إطلاق صواريخ من لبنان.

وأفاد مراسل قناة الجزيرة بإطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.