هيئة البث العبرية: إطلاق نحو 100 صاروخ من لبنان باتجاه إسرائيل

كتب : عبدالله محمود

09:19 م 11/03/2026

حزب الله

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر عسكري أن حزب الله أطلق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن حزب الله أطلق 100 صاروخ في الموجة الحالية تجاه إسرائيل.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية أن حزب الله أطلق نحو 100 صاروخ دفعة واحدة نحو شمال إسرائيل.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق صواريخ باتجاه عدة مناطق ويجري اعتراضها.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة مبنى في شمال إسرائيل عقب إطلاق صواريخ من لبنان.

وأفاد مراسل قناة الجزيرة بإطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.

