ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس

كتب : عمرو صالح

07:08 م 11/03/2026

الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد في بيان اليوم، إنه من المتوقع أن تشهد البلاد استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلًا.

وتوقعت الأرصاد أن تسود شبورة مائية (من 4 إلى 9 صباحًا) على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

‎وتنبأت الأرصاد بسقوط أمطار خفيفة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد، قد تمتد بنسبة ضعيفة (20% تقريبًا) إلى مناطق القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

‎كما توقعت الأرصاد نشاطًا للرياح (تتراوح سرعتها من 30 إلى 35 كم/س) على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.


