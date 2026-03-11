كشف محمد عبد الوهاب، عضو مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية، عن قرار النقابة بإحالة 4 من أعضائها للتحقيق الفوري، على خلفية وقوع مشاجرة بينهم داخل غرفة المحامين بمحكمة الإسكندرية، والتي أثارت حالة من الجدل عقب تداول مقاطع فيديو للواقعة.

جلسة تحقيق الأحد المقبل رغم التصالح

وأوضح عبد الوهاب، في تصريح صحفي، أن المشاجرة بدأت بمشادات كلامية بين المحامين قبل أن تتطور، مشيراً إلى أن مجلس النقابة قرر إحالتهم للتحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مع تحديد جلسة الأحد المقبل لإجراء التحقيق، مؤكدا أن النقابة متمثلة في مجلسها قررت الاستمرار في الإجراءات القانونية والنقابية رغم تصالح الأطراف فيما بينهم.

تداول فيديو لمشاجرة عنيفة على السوشيال ميديا

وكان عدد من المحامين قد تداولوا مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر وقوع مشاجرة عنيفة وتجمهر عدد من الأشخاص داخل نطاق المحكمة، حيث تبادل الأطراف الاعتداء أمام الحاضرين، مما دفع النقابة للتدخل السريع.

تحرك أمني لفحص ملابسات الواقعة

وفي سياق متصل، تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لفحص الفيديو المتداول وتحديد ملابسات الواقعة بدقة، إلى جانب تحديد هوية كافة أطراف المشاجرة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات قانونيًّا حيالهم، وضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات داخل المنشآت القضائية.