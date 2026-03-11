إعلان

إحالة 4 محامين للتحقيق بعد مشاجرة داخل غرفة المحكمة بالإسكندرية -فيديو

كتب : محمد البدري , محمد عامر

06:36 م 11/03/2026

نقابة المحامين بالإسكندرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف محمد عبد الوهاب، عضو مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية، عن قرار النقابة بإحالة 4 من أعضائها للتحقيق الفوري، على خلفية وقوع مشاجرة بينهم داخل غرفة المحامين بمحكمة الإسكندرية، والتي أثارت حالة من الجدل عقب تداول مقاطع فيديو للواقعة.

جلسة تحقيق الأحد المقبل رغم التصالح

وأوضح عبد الوهاب، في تصريح صحفي، أن المشاجرة بدأت بمشادات كلامية بين المحامين قبل أن تتطور، مشيراً إلى أن مجلس النقابة قرر إحالتهم للتحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مع تحديد جلسة الأحد المقبل لإجراء التحقيق، مؤكدا أن النقابة متمثلة في مجلسها قررت الاستمرار في الإجراءات القانونية والنقابية رغم تصالح الأطراف فيما بينهم.

تداول فيديو لمشاجرة عنيفة على السوشيال ميديا

وكان عدد من المحامين قد تداولوا مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر وقوع مشاجرة عنيفة وتجمهر عدد من الأشخاص داخل نطاق المحكمة، حيث تبادل الأطراف الاعتداء أمام الحاضرين، مما دفع النقابة للتدخل السريع.

تحرك أمني لفحص ملابسات الواقعة

وفي سياق متصل، تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لفحص الفيديو المتداول وتحديد ملابسات الواقعة بدقة، إلى جانب تحديد هوية كافة أطراف المشاجرة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات قانونيًّا حيالهم، وضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات داخل المنشآت القضائية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نقابة المحامين بالإسكندرية محمد عبد الوهاب مشاجرة المحامين محكمة الإسكندرية فيديو مشاجرة المحامين أخبار الإسكندرية إحالة للتحقيق محامين الإسكندرية أخبار النقابات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رابط التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026
مدارس

رابط التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026
رئيس شعبة القصابين: أسعار اللحوم ارتفعت 10 جنيهات بسبب زيادة الأعلاف
اقتصاد

رئيس شعبة القصابين: أسعار اللحوم ارتفعت 10 جنيهات بسبب زيادة الأعلاف
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس
أخبار مصر

ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس
ما حكم استخدام لصقات النيكوتين الطبية للصائم؟.. المفتي يوضح
جنة الصائم

ما حكم استخدام لصقات النيكوتين الطبية للصائم؟.. المفتي يوضح

ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية؟
اقتصاد

ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

إسبانيا تعلن سحب سفيرها من تل أبيب وتخفض تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل
السكة الحديد تُشغل قطارات إضافية خلال عيد الفطر.. تعرف مواعيدها