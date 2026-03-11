إعلان

ضبط سيارة بوتاجاز ولحوم ودواجن منتهية الصلاحية بقويسنا ومنوف -صور

كتب : أحمد الباهي

05:14 م 11/03/2026
أشرف اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، على تنفيذ حملات مكثفة بنطاق مركزي قويسنا ومنوف لضبط أي مخالفات تتعلق بالمواد الغذائية وأنابيب البوتاجاز، في إطار حرصه الدائم على صحة وسلامة المواطنين وفرض الانضباط في الأسواق.

الوحدة المحلية لقويسنا بالتعاون مع إدارة التموين ضبطت سيارة محملة بـ 40 أسطوانة بوتاجاز تجاري، يتم التصرف فيها لغير الغرض المخصص وبدون تصريح تمويني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

حملة تفتيشية مشتركة مع مديرية الطب البيطري على محلات الجزارة والمطاعم أسفرت عن ضبط 250 كجم لحوم بأختام مزورة وكميات من الدواجن غير صالحة للاستهلاك، وتم التحفظ على المضبوطات وإعدامها فورًا.

في مركز ومدينة منوف، أسفرت الحملة التفتيشية عن إعدام 14 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية، وحرزت 11 محضرًا مخالفة صحية، و6 محاضر تموين، و3 محاضر بيئة، و5 محاضر أمن صناعي، إلى جانب إنذار 5 محلات للسير في إجراءات الترخيص.

شدد المحافظ على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة في جميع المراكز، لضمان التزام المحلات والمواطنين بالتعريفة القانونية، واتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين، والحفاظ على حقوق المواطنين وسلامة المنتجات المتداولة.

المنوفية التموين الرقابة البوتاجاز اللحوم

