"كهربها وهشم رأسها".. كواليس مروعة في جريمة "بائع الأسماك" وزوجته بالمنيا

كتب : جمال محمد

04:07 م 11/03/2026

جثة - أرشيفية

أمرت النيابة العامة بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا ، بتجديد حبس بائع أسماك 25 يوماً على ذمة التحقيقات، لقيامه بقتل زوجته بعد أن هشم رأسها بمطرقة حديدية "شاكوش" في نهار رمضان.

كهرباء وضرب قبل القتل

وأمام جهات التحقيقات أدلى عدداً من أفراد أسرة المجني عليها بأقوالهم، وقالوا إن المتهم كان دائم الاعتداء عليها وضربها بشكل مبرح، ووصل الأمر إلى ايذائها بسلك كهربائي عدة مرات في بعض المشادات بينهم .

وتعود أحداث الواقعة إلي يوم السبت الماضي عندما تبلغ لمركز شرطة بني مزار بقيام شخص بالتعدي على زوجته مما أدى إلى وفاتها بالمنيا.

شاكوش ينهي حياة الزوجة

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الجريمة بمنطقة حوض الجزر، وتبين قيام بائع أسماك له معلومات جنائية، بالتعدى بالضرب على زوجته "ربة منزل" مستخدماً "شاكوش" وأصابها بجروح قطعية وكدمات متفرقة.

طلب زيارة الأهل ينتهي بالموت

وبسؤال ابنة المتوفاة 13 سنة، قررت بنشوب مشاجرة بين والديها لرغبة والدتها للتوجه لمنزل أهليتها ورفض والدها ذلك، على إثر ذلك قام والدها بالتعدى على والدتها بالضرب باستخدام مطرقة حديدية، محدثاً إصابتها التى أودت بحياتها.

ضبط المتهم وأداة الجريمة

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من إلقاء القبض على المتهم في حينه، وبحوزته (الأداة المستخدمة في التعدي، و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وتقرر حبسه.

