أعلن مجلس الوزراء، عن تفعيل وتنشيط غرفة الأزمات، لمتابعة مستجدات الموقف على مدار الساعة.

ووفقا لبيان مجلس الوزراء، تقوم غرفة عمليات مجلس الوزراء بالمتابعة اللحظية مع الجهات المعنية ومختلف المحافظات، وإصدار تقارير متابعة للموقف، لعرضها على رئيس مجلس الوزراء، للإطلاع على مجريات الموقف، وتطورات الأحداث، وسيناريوهات الأزمة، والوقوف على تأثيراتها على دول المنطقة، والداخل المصري.

جاء ذلك في ضوء تطورات الأحداث الإقليمية في المنطقة منذ صباح اليوم.