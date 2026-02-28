أدان النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، الهجمات العسكرية المشتركة التي شنتها القوات الأمريكية والإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية صباح اليوم، واصفًا إياها بأنها "تصعيد إقليمي سافر وغادر، وانتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديد مباشر للأمن والسلم الإقليمي والدولي".

تداعيات التصعيد على المنطقة

أضاف أن هذه الهجمات ستؤدي إلى إشعال فتيل العنف مرة أخرى في المنطقة، وربما تقود إلى صراع أوسع ينتج عنه تداعيات غير مسبوقة على الأمن والاستقرار الإقليمي، مما يعرض مقدرات شعوب المنطقة لخطر بالغ ويهدد بانزلاق المنطقة إلى حالة من الفوضى العارمة.

وأكد أن هذا التصعيد سيقوض الجهود المبذولة خلال الشهور الماضية للتصدي لمثل هذه السيناريوهات الخطيرة.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن أزمات المنطقة لا يمكن حلها بالحلول العسكرية، بل عبر المسارات السياسية والسلمية، مؤكدًا أن القوة العسكرية وحدها لن تحقق الأمن لأي دولة في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، وأن الحل الحقيقي يكمن في احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، وتحقيق العدالة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية.

وأشار إلى ضرورة دعم الجهود الرامية إلى تسوية القضايا العالقة بين الولايات المتحدة وطهران عبر مسارات سياسية وتفاوضية، والتوصل إلى حلول وسط بعيدا عن الحلول العسكرية، لتجنب تداعيات وخيمة على مصالح شعوب المنطقة التي عانت كثيرًا خلال السنوات الماضية.