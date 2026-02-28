الإسكندرية – محمد عامر:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية اليوم السبت عن إجراء حركة تغييرات وتنقلات واسعة شملت مديري عموم المديرية ووكلاء ومديري الإدارات التعليمية التسع، في خطوة تهدف لضخ دماء جديدة والاستفادة من الكفاءات القيادية المتميزة.

أهداف الحركة

أكد الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أن الحركة تأتي لتعزيز كفاءة العمل الإداري، وضمان الانضباط داخل المؤسسات التعليمية، ودعم تنفيذ خطط التطوير التربوي بما يساهم في تحسين جودة التعليم وخدمات الطلاب.

وأضاف وكيل الوزارة أن الحركة تهدف إلى ضخ عناصر قيادية جديدة قادرة على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز قدرة القيادات على تحقيق أهداف التطوير وتحسين منظومة التعليم بمحافظة الإسكندرية.

أسماء القيادات الجديدة

وشملت الحركة تجديد الثقة لمدة عام لكل من:

عبد الحميد المصري، مديرًا عامًا للتعليم العام .

أميرة جبر، مدير عام الشئون التنفيذية .

أحمد السيد، مدير عام الشئون المالية والإدارية .

إسماعيل مبروك، مدير إدارة التعليم الخاص .

وتعيين مديرين ووكلاء للإدارات التعليمية التسع كالتالي:

- عادل علي حسين، مديرًا عامًا لإدارة المنتزه ثان.

- هشام عبد الوهاب عثمان، وكيلًا لإدارة المنتزه ثان.

- أمجد محمد عاطف، مديرًا عامًا لإدارة المنتزه أول.

- محمد السيد سليمان، وكيلًا لإدارة المنتزه أول.

- شريف محمد فتحي مديرًا عامًا لإدارة شرق.

- سمر حسين لطفي وكيلًا لإدارة شرق.

- السيد السيد الأزوك مديرًا عامًا لإدارة وسط.

- نسمة السيد إبراهيم وكيلًا لإدارة وسط.

- روحية أبو غالي مديرًا عامًا لإدارة الجمرك.

- ناجية فؤاد محمد وكيلًا لإدارة الجمرك.

- ناهد محمد حسين وكيلًا لإدارة غرب.

- هبة محمود علي سليمان مديرًا عامًا لإدارة العجمي.

- هيام عبد الفتاح شاهين وكيلًا لإدارة العجمي.

- رحاب جابر حافظ مديرًا عامًا لإدارة العامرية.

- خلود محمد أبو العلا وكيلًا لإدارة العامرية.

- جلال محمد الشحات عيد مديرًا عامًا لإدارة برج العرب.

- ناصف ماهر محمد وكيلًا لإدارة برج العرب.