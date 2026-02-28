إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الفول والبيض والأسمنت والذهب

كتب : ميريت نادي

02:18 م 28/02/2026

خريطة الأسعار اليوم

ارتفعت أسعار البيض، والفول، والدقيق، والسكر، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم السبت 28-2-2026، بينما انخفضت أسعار الدواجن، بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم السبت

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم السبت بالأسواق

ارتفاع أسعار الفول والدقيق والسكر اليوم السبت بالأسواق

تزامنا مع حرب إيران.. سعر الذهب اليوم في مصر يقفز 200 جنيه بمنتصف التعاملات

