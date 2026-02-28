إعلان

تعليق بعض رحلات مصر للطيران إلى عدد من المدن.. تفاصيل

كتب : محمد أبو بكر

02:14 م 28/02/2026

شركة مصر للطيران

أعلنت شركة مصر للطيران، عن تعليق رحلاتها الجوية المتجهة من القاهرة إلى عدد من المدن.

وقالت "مصر للطيران"، بحسب بيانها، السبت، إنه تقرر تعليق رحلاتها الجوية المتجهة من القاهرة إلى عدد من المدن، وتشمل:"الكويت – دبي – الدوحة – البحرين – أبوظبي – الشارقة – القصيم – الدمام – أربيل – بغداد – عمّان – بيروت – مسقط" وذلك بسبب التطورات والأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة ولحين إشعار أخر

وأكدت مصر للطيران، حرصها الكامل علي موافاة عملائها بأي مستجدات فور صدورها.

مصر للطيران التطورات الإقليمية إيران وأمريكا

لحظة بلحظة | هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة تضرب قلب طهران وإيران تتوعد برد ساحق