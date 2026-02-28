أعلنت شركة مصر للطيران، عن تعليق رحلاتها الجوية المتجهة من القاهرة إلى عدد من المدن.

وقالت "مصر للطيران"، بحسب بيانها، السبت، إنه تقرر تعليق رحلاتها الجوية المتجهة من القاهرة إلى عدد من المدن، وتشمل:"الكويت – دبي – الدوحة – البحرين – أبوظبي – الشارقة – القصيم – الدمام – أربيل – بغداد – عمّان – بيروت – مسقط" وذلك بسبب التطورات والأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة ولحين إشعار أخر

وأكدت مصر للطيران، حرصها الكامل علي موافاة عملائها بأي مستجدات فور صدورها.