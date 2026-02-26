لجأ الدكتور إيهاب عباس، مدير إدارة تموين الرياض بمحافظة كفر الشيخ، إلى حيلة ذكية لكشف مخالفات أحد المخابز بمدينة الرياض، بعد ورود شكاوى متكررة من المواطنين.

بعد فشل الحملات التقليدية في رصد مخالفات المخبز المشكو في حقه، قرر مدير الإدارة التنكر في زي رجل مسن، مرتدياً "عباءة وشالاً أبيض"، وتوجه إلى موقع المخبز وجلس على الرصيف وسط الأهالي لرصد التعامل على الطبيعة.

خلال تواجده المتخفي، تأكد مدير الإدارة من صحة شكاوى المواطنين؛ حيث تبين قيام مسؤولي المخبز بصرف الخبز للجمعيات بكميات كبيرة مع تجاهل تام للمواطنين المصطفين، مما يتسبب في زحام شديد. كما رصد "عباس" نقصاً واضحاً في أوزان أرغفة الخبز، فضلاً عن عدم نظافة أدوات العجين المستخدمة.

بمجرد ثبوت المخالفات، كشف مدير الإدارة عن هويته وجرى تحرير محضر رسمي بالواقعة.

ومن جانبه، أحال الدكتور عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، المحضر للتحقيق لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية الرادعة تجاه المخبز لضمان وصول الدعم لمستحقيه.