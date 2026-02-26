إعلان

"بالعباءة والشال".. مدير تموين بكفر الشيخ يتنكر في زي "مسن" للإيقاع بمخبز مخالف

كتب : إسلام عمار

07:05 م 26/02/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    أثناء سيره متجهًا للمخبز
  • عرض 13 صورة
    خلال ارتداءه العباءة
  • عرض 13 صورة
    بعد ارتداءه الملابس
  • عرض 13 صورة
    خلال تجهيزه ارتداء الملابس
  • عرض 13 صورة
    بعد خلع الجاكت
  • عرض 13 صورة
    خلال جلوسه منتظرًا صرف الخبز للمواطنين
  • عرض 13 صورة
    خلال سيره متجهًا للمخزن
  • عرض 13 صورة
    لحظة وصوله قبل ارتداء الملابس
  • عرض 13 صورة
    مدير تموين الرياض يرتدي العباءة
  • عرض 13 صورة
    خلال ارتداءه الملابس
  • عرض 13 صورة
    يرتدي كمامة
  • عرض 13 صورة
    يجلس على احد الارصفة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لجأ الدكتور إيهاب عباس، مدير إدارة تموين الرياض بمحافظة كفر الشيخ، إلى حيلة ذكية لكشف مخالفات أحد المخابز بمدينة الرياض، بعد ورود شكاوى متكررة من المواطنين.

بعد فشل الحملات التقليدية في رصد مخالفات المخبز المشكو في حقه، قرر مدير الإدارة التنكر في زي رجل مسن، مرتدياً "عباءة وشالاً أبيض"، وتوجه إلى موقع المخبز وجلس على الرصيف وسط الأهالي لرصد التعامل على الطبيعة.

خلال تواجده المتخفي، تأكد مدير الإدارة من صحة شكاوى المواطنين؛ حيث تبين قيام مسؤولي المخبز بصرف الخبز للجمعيات بكميات كبيرة مع تجاهل تام للمواطنين المصطفين، مما يتسبب في زحام شديد. كما رصد "عباس" نقصاً واضحاً في أوزان أرغفة الخبز، فضلاً عن عدم نظافة أدوات العجين المستخدمة.

بمجرد ثبوت المخالفات، كشف مدير الإدارة عن هويته وجرى تحرير محضر رسمي بالواقعة.

ومن جانبه، أحال الدكتور عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، المحضر للتحقيق لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية الرادعة تجاه المخبز لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كفر الشيخ مدير إدارة تموين الرياض أخبار التموين اليوم مخالفات المخابز الدكتور إيهاب عباس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تأجيل محاكمة التيك توكر مداهم في اتهامه ببث محتوى خادش لـ5 مارس
حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة التيك توكر مداهم في اتهامه ببث محتوى خادش لـ5 مارس
من تحرش إلى "معاكسة لفظية".. متهم "أتوبيس المقطم" أمام الجنح 10 مارس المقبل
حوادث وقضايا

من تحرش إلى "معاكسة لفظية".. متهم "أتوبيس المقطم" أمام الجنح 10 مارس المقبل
أفغانستان تشن هجوما واسعا على 3 ولايات باكستانية
شئون عربية و دولية

أفغانستان تشن هجوما واسعا على 3 ولايات باكستانية
رامز جلال يظهر بإطلالة كاجوال أنيقة في "رامز ليفل الوحش"
رمضان ستايل

رامز جلال يظهر بإطلالة كاجوال أنيقة في "رامز ليفل الوحش"
كارثة كوم النور.. الغاز ينهي حياة 3 من أسرة واحدة أثناء نومهم بالدقهلية
أخبار المحافظات

كارثة كوم النور.. الغاز ينهي حياة 3 من أسرة واحدة أثناء نومهم بالدقهلية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الكهرباء: سعر عداد الكهرباء موحد على مستوى الجمهورية
وزير الكهرباء: لا تحريك للأسعار خلال الفترة الحالية.. ولا انقطاع للتيار صيف 2026 عاجل|
صندوق النقد: تمديد اتفاق التمويل مع مصر إلى منتصف ديسمبر المقبل
وفاة عصام أحمد سالم محافظ الإسكندرية الأسبق.. تعرف على موعد ومكان الجنازة