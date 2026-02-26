إعلان

ارتفاع الإنفاق على الأجور والتعويضات بموازنة مصر 10.6% خلال 7 أشهر

كتب : منال المصري

10:37 م 26/02/2026

ارتفاع الإنفاق على الأجور والتعويضات بموازنة مصر 1

ارتفع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بموازنة مصر 10.6% خلال أول 7 أشهر من العام المالي الحالي على أساس سنوي إلى نحو 371.1 مليار جنيه.

بحسب التقرير المالي لوزارة المالية، فإن دعم شراء السلع والخدمات بموازنة مصر ارتفع 16% خلال أول 7 أشهر من العام المالي الحالي على أساس سنوي إلى نحو 111.4 مليار جنيه.

يبدأ العام المالي في مصر أول يوليو وينتهي آخر يونيو من العام التالي.

