ارتفاع الإنفاق على الأجور والتعويضات بموازنة مصر 10.6% خلال 7 أشهر
كتب : منال المصري
ارتفع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بموازنة مصر 10.6% خلال أول 7 أشهر من العام المالي الحالي على أساس سنوي إلى نحو 371.1 مليار جنيه.
بحسب التقرير المالي لوزارة المالية، فإن دعم شراء السلع والخدمات بموازنة مصر ارتفع 16% خلال أول 7 أشهر من العام المالي الحالي على أساس سنوي إلى نحو 111.4 مليار جنيه.
يبدأ العام المالي في مصر أول يوليو وينتهي آخر يونيو من العام التالي.