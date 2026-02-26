إعلان

مصر وهولندا توقعان اتفاقية تمويل دراسة حماية الشواطئ بدلتا النيل

كتب : أحمد الجندي

10:27 م 26/02/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    مصر وهولندا توقعان اتفاقية تمويل دراسة حماية الشواطئ بدلتا النيل (1)
  • عرض 3 صورة
    مصر وهولندا توقعان اتفاقية تمويل دراسة حماية الشواطئ بدلتا النيل (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وقع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وبيتر مولّيما، سفير هولندا لدى مصر، والدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اتفاقية المنحة المقدمة من مؤسسة Invest International الهولندية بشأن تمويل دراسة الجدوى الخاصة بحماية الشواطئ المصرية باستخدام مواد طبيعية في دلتا النيل، وذلك بحضور ممثلي الوزارة والجانب الهولندي.

وأعرب "سويلم" عن خالص تقديره لوزارة الخارجية، وللسفير بيتر مولّيما، ولمؤسسة Invest International على توقيع اتفاقية هذه المنحة البالغة 1.575 مليون يورو، لتمويل دراسة ما قبل الجدوى لخمسة مواقع ساحلية ذات الأولوية، وإعداد دراسة جدوى تفصيلية لأكثر المناطق المطلوب تنفيذ أعمال الحماية بها بمنطقة دلتا النيل.

وأضاف أن دراسة الجدوى المقررة ستمكن الوزارة من التخطيط المسبق ووضع رؤية مستقبلية واضحة ومحددة لكافة المناطق المطلوب تنفيذ أعمال حماية الشواطئ بها، بناءً على مخرجات دراسة "البحث عن مصادر الرمال في البحر المتوسط" التي تم عرضها خلال فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه في أكتوبر 2025، حيث يُعد البحث عن مصادر مستدامة للرمال لتغذية الشواطئ خطوة أساسية نحو تطوير إجراءات حماية فعالة وصديقة للبيئة.

وأشار إلى أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تتويجًا لأكثر من 50 عامًا من التعاون المتميز بين مصر وهولندا في مجال المياه، هذا التعاون القائم على الشراكة والثقة وتبادل المعرفة والحلول العلمية والالتزام المشترك.

اقرأ أيضًا:

الري والزراعة تبحثان رقمنة المساقي الخاصة وتطوير الري الحقلي لتعزيز الأمن الغذائي

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري سفير هولندا لدى مصر مصر وهولندا حماية الشواطئ حماية دلتا النيل الري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تحسبا لحرب مع إيران.. إسرائيل تتجهز لاستقبال حشود من القوات الأمريكية
شئون عربية و دولية

تحسبا لحرب مع إيران.. إسرائيل تتجهز لاستقبال حشود من القوات الأمريكية
اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي يطمئن على صحة شيخ الأزهر
أخبار مصر

اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي يطمئن على صحة شيخ الأزهر
بدون مسكنات.. كيف تتغلب على آلام الجسم أثناء الصيام؟
سفرة رمضان

بدون مسكنات.. كيف تتغلب على آلام الجسم أثناء الصيام؟
مسلسل "علي كلاي" الحلقة 9.. يارا السكري ترفض الزواج من علي كلاي
دراما و تليفزيون

مسلسل "علي كلاي" الحلقة 9.. يارا السكري ترفض الزواج من علي كلاي
على مائدة السحور.. أطعمة ومشروبات تجنبها مع الفول في رمضان
سفرة رمضان

على مائدة السحور.. أطعمة ومشروبات تجنبها مع الفول في رمضان

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي يطمئن على صحة شيخ الأزهر
وزير الكهرباء: لا تحريك للأسعار خلال الفترة الحالية.. ولا انقطاع للتيار صيف 2026 عاجل|
صندوق النقد: تمديد اتفاق التمويل مع مصر إلى منتصف ديسمبر المقبل
وفاة عصام أحمد سالم محافظ الإسكندرية الأسبق.. تعرف على موعد ومكان الجنازة