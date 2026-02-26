وقع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وبيتر مولّيما، سفير هولندا لدى مصر، والدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اتفاقية المنحة المقدمة من مؤسسة Invest International الهولندية بشأن تمويل دراسة الجدوى الخاصة بحماية الشواطئ المصرية باستخدام مواد طبيعية في دلتا النيل، وذلك بحضور ممثلي الوزارة والجانب الهولندي.

وأعرب "سويلم" عن خالص تقديره لوزارة الخارجية، وللسفير بيتر مولّيما، ولمؤسسة Invest International على توقيع اتفاقية هذه المنحة البالغة 1.575 مليون يورو، لتمويل دراسة ما قبل الجدوى لخمسة مواقع ساحلية ذات الأولوية، وإعداد دراسة جدوى تفصيلية لأكثر المناطق المطلوب تنفيذ أعمال الحماية بها بمنطقة دلتا النيل.

وأضاف أن دراسة الجدوى المقررة ستمكن الوزارة من التخطيط المسبق ووضع رؤية مستقبلية واضحة ومحددة لكافة المناطق المطلوب تنفيذ أعمال حماية الشواطئ بها، بناءً على مخرجات دراسة "البحث عن مصادر الرمال في البحر المتوسط" التي تم عرضها خلال فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه في أكتوبر 2025، حيث يُعد البحث عن مصادر مستدامة للرمال لتغذية الشواطئ خطوة أساسية نحو تطوير إجراءات حماية فعالة وصديقة للبيئة.

وأشار إلى أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تتويجًا لأكثر من 50 عامًا من التعاون المتميز بين مصر وهولندا في مجال المياه، هذا التعاون القائم على الشراكة والثقة وتبادل المعرفة والحلول العلمية والالتزام المشترك.

