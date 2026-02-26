حصل مركز التعليم المتطور (مجمع مصادر التعلم – Learning Resource Complex) بكلية طب قصر العيني – جامعة القاهرة على اعتماد رسمي من الكلية الملكية للجراحين في إنجلترا يتيح له تقديم دورة المهارات المتوسطة في جراحة المناظير (InterLap)، وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة في التدريب الجراحي الآمن.

ويُعكس هذا الاعتماد الرؤية المؤسسية لكلية طب قصر العيني، تحت رعاية وتوجيهات الأستاذ الدكتور حسام صلاح مراد، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، الذي يضع تطوير المراكز التعليمية والتدريبية ضمن أولويات العمل الأكاديمي والإكلينيكي، بما يواكب المعايير العالمية، إلى جانب ترسيخ البحث العلمي كأحد المحاور الأساسية للعمل، ودعم المراكز التدريبية المتخصصة باعتبارها ركيزة رئيسية للبحث العلمي التطبيقي وربط التدريب بالممارسة القائمة على الدليل.

وقد نُفذ هذا الاعتماد تحت إشراف الأستاذ الدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بما يعكس تكامل أدوار القطاعات المختلفة في دعم البرامج التدريبية وربطها بأهداف التعليم الطبي المستدام وخدمة المجتمع.

وجَّهت الكلية الملكية للجراحين في إنجلترا خطابًا رسميًا إلى الأستاذ الدكتور محمود الفقي، مدير مركز التعليم المتطور وأستاذ جراحة الأطفال بالكلية، تقديرًا للدور العلمي والتنظيمي الذي قاده داخل المركز لاستيفاء معايير الاعتماد الدولية، وما شهده المركز من تطوير في البنية التدريبية والبرامج العملية التي تحاكي الواقع الجراحي بدقة. كما أُرفقت شهادة رسمية صادرة عن السيد تيم ميتشل، رئيس الكلية الملكية للجراحين في إنجلترا، لتوثيق اعتماد المركز وقدرته على تقديم هذا المستوى المتقدم من التدريب.

ويُعد هذا الاعتماد جزءًا من جهود قسم الجراحة بالكلية برئاسة الأستاذ الدكتور محمد البربري، في تعزيز مسارات التدريب الجراحي والبرامج المعتمدة، بما يسهم في إعداد جراحين مؤهلين وفق المعايير الحديثة، وتم دمج هذه الجهود ضمن المنظومة التدريبية للمركز بشكل متكامل.

ويعكس هذا الاعتماد مكانة كلية طب قصر العيني – جامعة القاهرة كمؤسسة تعليمية رائدة تجمع بين التعليم الطبي المتقدم، والتدريب الإكلينيكي المعتمد، ودعم البحث العلمي، بما يسهم في الارتقاء بالممارسة الجراحية وفق أعلى المعايير الدولية.

