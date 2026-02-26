كشفت التحقيقات الجارية في قضية مقتل فاطمة ياسر خليل، المعروفة إعلاميًا باسم "عروس بورسعيد"، والتي توفيت خلال زيارتها رفقة أسرتها لمنزل أسرة خطيبها بقرية الكاب جنوب المحافظة، عن تطورات جديدة في مسار القضية.

وأظهرت التحقيقات مع السيدة "دعاء"، زوجة شقيق خطيب المجني عليها، نشوب خلاف بينها وبين "فاطمة" المجني عليها يوم الواقعة بسبب رغبة زوج المتهمة في الانتقال مع زوجته إلى الشقة المخصصة لزواجهما، على أن تقيم المجني عليها وخطيبها بعد الزواج في شقة أصغر مساحة بدلا منهما، وهو ما قوبل برفض من المجني عليها، ما أدى إلى تصاعد حدة الخلاف بين الطرفين.

وبحسب ما جاء في التحقيقات، تطور الخلاف إلى مشادة دفعت خلالها المتهمة المجني عليها، ما أدى إلى ارتطام رأسها بجسم صلب وفقدانها الاتزان، لتستغل المتهمة الموقف وتمسك بـ"إيشارب" خاص بالمجني عليها وتقوم بخنقها حتى فارقت الحياة.

وأجرت المتهمة تمثيلًا تفصيليًا للجريمة داخل الشقة محل الواقعة، فيما تواصل جهات التحقيق استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لاتخاذ القرارات النهائية في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.