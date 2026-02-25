إعلان

مدير تعليم جنوب سيناء تُكرم طلاب "اليابانية" الفائزين في مسابقة الموسيقى

كتب : رضا السيد

05:51 م 25/02/2026
كرّمت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بـجنوب سيناء، طلاب المدرسة المصرية اليابانية بطور سيناء، لفوزهم بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة التربية الموسيقية "آلات النفخ"، وذلك خلال زيارة متابعة أجرتها اليوم الأربعاء بالمدرسة.

وبدأت فعاليات حفل التكريم بعزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، تلاه تقديم الطلاب لعددًا من المقطوعات الموسيقية المتنوعة، ثم فعاليات تكريم الفائزين بالمركز الخامس جمهوريًا في مسابقة آلات النفخ الموسيقية، وأسماء خالد، معلمة التربية الموسيقية، تقديرًا لجهودها المتميزة.

كما أهدت إدارة المدرسة درع "المصرية اليابانية" إلى مدير تعليم جنوب سيناء، تقديرًا لدعمها المتواصل للعملية التعليمية والأنشطة الطلابية.

وحرصت مدير المديرية على تفقد الفصول الدراسية، ومتابعة معمل الحاسب الآلي، وصالة الألعاب الرياضية، والملاعب المفتوحة، ومشاركة الطالبات أداء التمرينات البدنية ومهارات كرة السلة، كما تفقدت غرفة الفنون وغرفة المصادر، مشيدةً بالانضباط والمستوى المتميز للطلاب.

جاء ذلك بحضور سامي الجندي، مدير الشؤون التنفيذية، و أحمد غيث، مدير إدارة طور سيناء التعليمية، و أماني سامي، موجه عام التربية الموسيقية، ووجيه حسين، مسؤول أنشطة "التوكاتسو" بوحدة المدارس المصرية اليابانية. وكان في استقبالهم الدكتور محمد المدبولي، مدير المدرسة.

