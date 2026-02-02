دراسة على 1680 طالبًا.. "درع التدين" يحصد جائزة أفضل دكتوراه بالزقازيق

حصدت الدكتورة آلاء شرف، مدرس الطب النفسي بجامعة الزقازيق، جائزة أفضل رسالة دكتوراه عن دراستها التي أثبتت علميًا دور "التدين" كحائط صد وقائي ضد الإدمان، وذلك ضمن جوائز صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

الدراسة التي حملت عنوان "التدين لدى عينة من طلاب الجامعة المتعاطين للمواد المخدرة"، طبقت على 1680 طالبًا خلال عامين، وكشفت عن علاقة طردية بين انخفاض الوازع الديني (الداخلي والخارجي) وزيادة احتمالات التعاطي، وارتباط ذلك بارتفاع معدلات الاكتئاب والقلق.

من جانبه، أشاد الدكتور محمود طه، عميد كلية الطب، بهذا الإنجاز الذي يعكس التزام الكلية بتقديم حلول علمية للظواهر المجتمعية الخطرة، بينما أوصت الرسالة بضرورة دمج التوعية الدينية مع البرامج الطبية في الجامعات لتحصين الشباب.