شهدت قرية محلة أبو علي التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية خلال الأيام الماضية، حالة من الذعر بين السكان، بعد أن فوجئ الأهالي بميل أحد المنازل وتصدعه بشكل مفاجئ، ما تسبب في أضرار بـ 4 منازل مجاورة، وأثار مخاوف من انهيار العقار وتهديد أرواح المواطنين.

وعقب تلقي بلاغ عاجل إلى مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، تحركت الأجهزة الأمنية وفرضت كردونًا أمنيًا حول العقار والمنازل المتضررة، وتم الدفع بقوات الإنقاذ والحماية المدنية لتأمين خروج السكان بشكل آمن، كما تم فصل التيار الكهربائي والغاز عن المنطقة لحين الانتهاء من أعمال الفحص والمعاينة.

وتابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، الموقف منذ اللحظة الأولى لتلقي البلاغ، موجّهًا باتخاذ كافة الإجراءات الفورية، قبل أن ينتقل إلى موقع العقار للاطمئنان على الأهالي ومتابعة تنفيذ أعمال الإزالة ميدانيًا، والتأكد من تنفيذها بأقصى درجات الحذر حفاظًا على الأرواح.

وأوضح المحافظ أن العقار المائل مكوّن من دور أرضي و4 أدوار علوية بالإضافة إلى روف، وأن سبب الميل يرجع إلى أعمال حفر في قطعة أرض مجاورة مرخصة للبناء، ما أدى إلى التأثير على استقرار العقار، وأكدت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط أن العقار يمثل خطرًا داهمًا يستوجب الإزالة الفورية.

ووفق خطة فنية دقيقة، بدأت فرق مختصة في هدم المنزل تدريجيًا لتقليل أي تأثير على المنازل المجاورة، مع استمرار متابعة الوضع على مدار الساعة، وتقديم الدعم الكامل للأهالي، لضمان عدم وقوع أي إصابات.

وشدد محافظ الغربية على أن المحافظة لن تسمح بتعريض أي مواطن للخطر، وأن التعامل مع الحالات الطارئة يتم بمنتهى الجدية والحسم، مع مراعاة البعد الإنساني، مؤكداً أن سلامة المواطنين تأتي في مقدمة أولويات المحافظة، كما وجّه بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنازل المجاورة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان سلامة المواطنين وطمأنتهم.

وفي ضوء هذه الإجراءات الاحترازية، نجحت السلطات في حماية سكان المنطقة، بينما تواصل فرق الإزالة عملها حتى الانتهاء الكامل من الهدم وتأمين الموقع، مع متابعة دقيقة لتأثير الأعمال على المنازل المجاورة، لتكون هذه العملية نموذجًا للتعامل السريع والمسؤول مع المواقف الطارئة التي تهدد حياة المواطنين.