استخدم اللودر.. تداول فيديو لواقعة هدم منزل سيدة بسوهاج (صور)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة سوهاج مقطع فيديو يوثق مشهد سيدة تستغيث لإنقاذ منزلها، مؤكدة أنه الملاذ الوحيد لها ولأطفالها الأيتام، في الوقت الذي كان فيه شخص، يُرجح أنه والدها، يقود معدة ثقيلة "لودر" ويقوم بهدم المنزل.

وأظهر الفيديو السيدة وهي تطلق صرخات استغاثة، مناشدة المارة والأهالي التدخل لوقف عملية الهدم، مؤكدة أنها لا تمتلك مأوى آخر للإقامة مع أبنائها، ما أثار موجة واسعة من التعاطف والغضب على منصات التواصل.

وبحسب ما رصده المقطع، تجاهل القائم بعملية الهدم توسلات ابنته واعتراضات عدد من الأهالي، مؤكّدًا أن "المنزل ملكه ولا يحق لأحد الاعتراض"، قبل أن يواصل الهدم، وسط مشاهد أثارت جدلًا واسعًا.

وأوضحت مصادر رسمية، رفضت ذكر اسمها، أن الواقعة حدثت بقرية عرب الصبحة التابعة لمركز ومدينة دار السلام شرقي محافظة سوهاج.

وتواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج فحص مقطع الفيديو المتداول، للوقوف على حقيقة الواقعة وكافة ملابساتها.