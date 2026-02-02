إعلان

استخدم اللودر.. تداول فيديو لواقعة هدم منزل سيدة بسوهاج (صور)

كتب : عمار عبدالواحد

02:21 م 02/02/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    تداول فيديو لواقعة هدم منزل سيدة بسوهاج
  • عرض 5 صورة
    تداول فيديو لواقعة هدم منزل سيدة بسوهاج
  • عرض 5 صورة
    تداول فيديو لواقعة هدم منزل سيدة بسوهاج
  • عرض 5 صورة
    تداول فيديو لواقعة هدم منزل سيدة بسوهاج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة سوهاج مقطع فيديو يوثق مشهد سيدة تستغيث لإنقاذ منزلها، مؤكدة أنه الملاذ الوحيد لها ولأطفالها الأيتام، في الوقت الذي كان فيه شخص، يُرجح أنه والدها، يقود معدة ثقيلة "لودر" ويقوم بهدم المنزل.

وأظهر الفيديو السيدة وهي تطلق صرخات استغاثة، مناشدة المارة والأهالي التدخل لوقف عملية الهدم، مؤكدة أنها لا تمتلك مأوى آخر للإقامة مع أبنائها، ما أثار موجة واسعة من التعاطف والغضب على منصات التواصل.

وبحسب ما رصده المقطع، تجاهل القائم بعملية الهدم توسلات ابنته واعتراضات عدد من الأهالي، مؤكّدًا أن "المنزل ملكه ولا يحق لأحد الاعتراض"، قبل أن يواصل الهدم، وسط مشاهد أثارت جدلًا واسعًا.

وأوضحت مصادر رسمية، رفضت ذكر اسمها، أن الواقعة حدثت بقرية عرب الصبحة التابعة لمركز ومدينة دار السلام شرقي محافظة سوهاج.

وتواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج فحص مقطع الفيديو المتداول، للوقوف على حقيقة الواقعة وكافة ملابساتها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللودر محافظة سوهاج هدم منزل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"شقة نيويورك".. رئيس وزراء إسرائيل الأسبق وزوجته في قلب وثائق إبستين |تفاصيل
شئون عربية و دولية

"شقة نيويورك".. رئيس وزراء إسرائيل الأسبق وزوجته في قلب وثائق إبستين |تفاصيل
بعد مأساة الطفل محمد.. تحرك عاجل بجنوب سيناء لمواجهة أزمة الكلاب الضالة
أخبار المحافظات

بعد مأساة الطفل محمد.. تحرك عاجل بجنوب سيناء لمواجهة أزمة الكلاب الضالة
لمدة 48 ساعة.. غلق محور محمد نجيب بسبب أعمال إصلاح بالطريق (تحويلات مرورية)
حوادث وقضايا

لمدة 48 ساعة.. غلق محور محمد نجيب بسبب أعمال إصلاح بالطريق (تحويلات مرورية)
أكاذيب إخوانية.. مصدر أمني ينفي وفاة سوداني داخل محبسه بالجيزة
حوادث وقضايا

أكاذيب إخوانية.. مصدر أمني ينفي وفاة سوداني داخل محبسه بالجيزة
التحقيق مع فنان شهير بتهمة التحرش بسيدة في القاهرة
حوادث وقضايا

التحقيق مع فنان شهير بتهمة التحرش بسيدة في القاهرة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027
خسر 220 جنيها.. هبوط حاد في سعر الذهب اليوم
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد: أجواء مغبرة وأتربة خلال ساعات