أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالبحيرة عن تفعيل خدمة توصيل العلاج لمرضى العلاج على نفقة الدولة إلى المنازل بمركزي إدكو ورشيد، كمرحلة أولى، ضمن خطة التوسع في الخدمات الصحية وتيسير حصول المرضى على العلاج دون عناء الانتقال إلى جهات الصرف.

وجاءت هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتخفيف الأعباء عن المرضى، خاصة كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، وتوفير خدمات صحية أكثر سهولة وراحة للمواطنين.

المرحلة الأولى واستهداف المراكز

أكدت المديرية أن الخدمة ستبدأ بمركزي إدكو ورشيد، على أن يتم تعميمها تدريجيًا في مختلف مراكز المحافظة خلال المراحل المقبلة، لضمان وصول الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين المستحقين.

خدمة اختيارية وآلية تنفيذ منظمة

وأوضح الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن خدمة توصيل العلاج اختيارية للمريض، وتُنفذ من خلال شركة متخصصة ضمن منظومة متكاملة تديرها وتتابعها وزارة الصحة، بهدف تخفيف العبء عن المرضى، وتوفير الوقت والجهد، والحد من التكدس والازدحام بمنافذ صرف العلاج.

أرقام الاشتراك في الخدمة

وأتاحت مديرية الصحة بالبحيرة للمواطنين الراغبين في الاشتراك بالخدمة بمركزي إدكو ورشيد التواصل عبر:

واتساب: 01207305781

هاتف: 0225873035