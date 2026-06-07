كشف العديد من النجوم عن بدء تصوير مشاريعهم السينمائية المقرر عرضها بالسينمات خلال الفترة المقبلة، إذ ينتظر الملايين من الجماهير المصرية والعربية هذه الأعمال التي تشهد تنوعا كبيرا ما بين الأكشن والكوميدي والرومانسي التي يتعاون من خلالها نخبة من ألمع النجوم.

وكان آخر هؤلاء النجوم الفنان كريم عبد العزيز الذي أعلن عن بدء تصوير الجزء الثالث من فيلم "الفيل الأزرق"، ونشر كريم صورة من بلاتوه التصوير عبر صفحته الرسمية على "انستجرام"، كما كشف عن موعد عرض الفيلم بدور العرض السينمائي بحلول عام 2027.

ونقدم لكم في هذا التقرير أفلام تدخل بلاتوهات التصوير والعرض قريبا:

فيلم "الفيل الأزرق 3"

أعلن النجم كريم عبد العزيز عن بدء تصوير الجزء الثالث من فيلم "الفيل الأزرق"، كما كشف عن موعد عرضه بالسينمات.

نشر كريم عبد العزيز صورة مع كلاكيت الفيلم عبر صفحته على "انستجرام" وكتب: "الفيل الأزرق 3 صيف 2027.

فيلم "الشبح"

يدخل الفنان مصطفى شعبان بلاتوه التصوير خلال الفترة المقبلة لتصوير فيلمه الجديد بعنوان "الشبح"، الذي يعد بمثابة عودته إلى شاشة السينما بعد غياب 16 عاما منذ فيلم "الوتر" عام 2010.

فيلم "الشبح" هو عمل سينمائي وطني وتاريخي، إذ يسلط العمل الضوء على أحداث ثغرة الدفرسوار خلال حرب أكتوبر المجيدة، ويستعرض جانباً من البطولات العسكرية والتضحيات التي قُدمت في تلك الفترة، ممزوجة بالأحداث والقصص الإنسانية.

يجسد مصطفى شعبان شخصية الشهيد اللواء إبراهيم الرفاعي (قائد المجموعة 39 قتال) المعروف بـ "أسد الصاعقة".

الفيلم من تأليف الكاتب محمد سليمان عبد الملك، وإخراج حسني صالح، ويضم كوكبة من النجوم المشاركين بجانب مصطفى شعبان.

فيلم "معاد عشا"

"معاد عشا" هو عنوان الفيلم السينمائي الجديد الذي تخوض به الفنانة جيهان الشماشرجي أولى بطولاتها المطلقة.

الفيلم من إخراج رامي إمام، وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم كيمز، ومن المقرر بدء تصويره عقب إجازة عيد الأضحى.

يشارك جيهان الشماشرجي في البطولة الفنان أحمد عبد الوهاب الذي يشارك أيضاً في كتابة السيناريو.

فيلم "ولاد العسل"

الفيلم من بطولة الفنان علي ربيع، وتدور الأحداث في إطار من الأحداث الكوميدية، حول شخصية تتعامل مع مفارقات الحياة والكوميديا، في إطار اجتماعي، ويضع أبطاله أمام مواقف طريفة ومعقدة على حد سواء.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من محمد أنور، كارولين عزمي، بيومي فؤاد، انتصار، تأليف أحمد سعد والي، إخراج أحمد عبد الوهاب.

فيلم السقا والعوضي

يدخل الفنان أحمد السقا بلاتوه التصوير خلال الفترة المقبلة مع الفنان أحمد العوضي الذي يشاركه بطولة فيلم جديد من المقرر الإعلان عن اسمه وموعد عرضه والنجوم المشاركة بالعمل خلال الفترة المقبلة، وستدور أحداث الفيلم في قالب من الأكشن والمغامرات، ويجري التحضير له حالياً بميزانية إنتاجية ضخمة تعتمد على تقنيات تصوير حديثة، ومن المقرر طرحه في دور العرض خلال عام 2027.

"هيروشيما"

يخوض الفنان أحمد السقا بطولة فيلم "هيروشيما"، وهو عمل سينمائي ضخم تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، ويتولى تأليفه أيمن بهجت قمر، ويخرجه أحمد نادر جلال.

ويشارك أحمد السقا بطولة الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم مي عمر، ياسمين رئيس، حنان مطاوع، دياب، عمرو عبد الجليل، وناهد السباعي.

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