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شيريهان: "دخلت ماسبيرو صغيرة سنًا وخبرة وطلعت باسم مكتوب من الذهب"

كتب : معتز عباس

01:21 ص 07/06/2026

الفنانة الكبيرة شريهان

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تحدثت الفنانة شريهان عن علاقتها الخاصة بمبنى الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو"، مؤكدة أن المكان كان يمثل جزءًا أصيلًا من رحلتها الفنية وذكرياتها مع الجمهور، خاصة استوديو 10 الذي وصفته بأنه من أقرب الأماكن إلى قلبها.

حياتها الفنية في استوديو 10

وأضافت، شيريهان في مداخلة هاتفية ببرنامج "من ماسبيرو"، على القناة الأولى، قائلة: "دخلت ماسبيرو صغيرة سنًا وخبرة وطلعت واسمي مكتوب بالذهب أخاف ألوثه.. مبنى الإذاعة والتلفزيون.. استوديو 10 حواسي مشتاقة حتى لريحة الغراء".

وأشارت شريهان إلى أنها تنقلت بين العديد من الاستوديوهات داخل المبنى خلال سنوات عملها، معتبرة أن "ماسبيرو" لم يكن مجرد موقع للتصوير، بل كان بيتًا فنيًا احتضن أهم محطات مشوارها.

ذكرياتها مع الفوازير

واستعادت ذكرياتها مع تقديم الفوازير في ثمانينيات القرن الماضي، موضحة أن فوازير عام 1985 تضمنت نحو 90 استعراضًا على مدار شهر كامل، بواقع ثلاثة استعراضات يوميًا، وهو ما تطلب جهدًا استثنائيًا وتحضيرات مكثفة.

وأكدت أن ما تحقق من نجاح خلال تلك الفترة لم يكن نتيجة مجهود فردي، بل ثمرة عمل جماعي شارك فيه عدد كبير من المخرجين والفنيين والعاملين خلف الكاميرات، واصفة إياهم بـ"جيش من الصناع" الذين كان لهم الدور الأكبر في خروج الأعمال بصورة مميزة.

وأضافت شريهان أن الفن ظل محور حياتها على مدار السنوات، مشيرة إلى أنها لا تعرف طريقًا آخر سوى الوقوف أمام الكاميرا أو على خشبة المسرح، مؤكدة أن علاقتها بالفن قائمة على الحب والاحترام والتقدير للجمهور ولكل من يساهم في صناعة العمل الفني.


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الفنانة شريهان ماسبيرو الإذاعة والتلفزيون

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