أكد المهندس جمعة عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن المحافظة تواصل استقبال الأقماح المحلية بشكل مكثف ومنظم، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن 244 ألفًا و467 طنًا و711 كيلوغرامًا، موزعة على مختلف الصوامع والشون المعتمدة.

وأوضح وكيل الوزارة أن هذه الأرقام تعكس نجاح التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن عملية التوريد تسير وفق خطة محكمة تهدف إلى دعم وتأمين احتياجات الدولة من القمح باعتباره السلعة الاستراتيجية الأولى.

متابعة يومية وتسهيلات للمزارعين

وأضاف وكيل الوزارة أن غرفة المتابعة تتابع يوميًا عمليات التوريد داخل المواقع التخزينية المختلفة، بدءًا من مطاحن مصر الوسطى، مرورًا بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وصولًا إلى مواقع جهاز مستقبل مصر والبنك الزراعي المصري.

وأشار إلى أنه تم توفير كافة التسهيلات للمزارعين والموردين لضمان سرعة ودقة سير العمل دون معوقات.

تنوع مواقع التوريد وتعزيز المخزون

شملت كميات التوريد مواقع متعددة، من بينها شركة مطاحن مصر الوسطى، والشركة المصرية القابضة للصوامع، وجهاز مستقبل مصر، والبنك الزراعي المصري، إضافة إلى الصوامع العملاقة بمركزي إطسا وطامية.

إشادة بالتزام المزارعين وجهود القائمين

وأشاد وكيل وزارة التموين بجهود القائمين على منظومة التوريد من فنيين ومسؤولي الصوامع، مؤكدًا التزام المزارعين بتوريد الأقماح إلى المواقع المحددة، وهو ما ساهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي للمحافظة.