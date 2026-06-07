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5 صور للظهور الأول لحمزة عبدالكريم مع منتخب مصر

كتب : محمد عبد الهادي

03:07 ص 07/06/2026 تعديل في 03:11 ص
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    حمزة عبدالكريم
  • عرض 5 صورة
    حمزة عبدالكريم
  • عرض 5 صورة
    حمزة عبدالكريم
  • عرض 5 صورة
    حمزة عبدالكريم

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سجل حمزة عبدالكريم الظهور الرسمي الأول له بقميص منتخب مصر، بعد نزوله كبديل في لقاء البرازيل الودي، الذي جمع بينهما ضمن استعدادات كأس العالم 2026.

وشارك حمزة في الدقيقة 84 بدلًا من عمر مرموش، لتكون مشاركته الأولي في تاريخه مع منتخب مصر بعد انضمامه لأول مرة للفراعنة.

ويتقدم منتخب البرازيل في المباراة بنتيجة 2-1، بعدما سجل برونو جيماريش الهدف الأول للبرازيل في الدقيقة السابعة.

ثم تعادل منتخبنا المصري في الدقيقة 11 عن طريق مصطفى زيكو، قبل أن يضيف إندريك الثاني للبرازيل.

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حمزة عبدالكريم منتخب مصر منتخب البرازيل كأس العالم 2026

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