5 صور للظهور الأول لحمزة عبدالكريم مع منتخب مصر

موقف غريب من لاعب الزمالك في ودية مصر والبرازيل.. ماهو؟

سجل حمزة عبدالكريم الظهور الرسمي الأول له بقميص منتخب مصر، بعد نزوله كبديل في لقاء البرازيل الودي، الذي جمع بينهما ضمن استعدادات كأس العالم 2026.

وشارك حمزة في الدقيقة 84 بدلًا من عمر مرموش، لتكون مشاركته الأولي في تاريخه مع منتخب مصر بعد انضمامه لأول مرة للفراعنة.

ويتقدم منتخب البرازيل في المباراة بنتيجة 2-1، بعدما سجل برونو جيماريش الهدف الأول للبرازيل في الدقيقة السابعة.

ثم تعادل منتخبنا المصري في الدقيقة 11 عن طريق مصطفى زيكو، قبل أن يضيف إندريك الثاني للبرازيل.

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