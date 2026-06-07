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الأرصاد تحذر من شبورة ورياح مثيرة للأتربة وانخفاض مؤقت في الحرارة

كتب : أحمد عبدالمنعم

03:56 ص 07/06/2026

شبورة ورياح مثيرة للأتربة

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تشهد البلاد انخفاضًا طفيفًا ومؤقتًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وفقًا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

وأوضحت الهيئة أن الطقس يكون معتدلًا في الصباح الباكر، بينما يسود طقس حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة في بعض الأوقات، مما يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

كما توقعت الهيئة نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة، إلى جانب رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء والسلوم وسيوة.

وأشارت إلى أن الرياح قد تصل سرعتها إلى ما بين 40 و50 كم/س على بعض مناطق وسط وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض مؤقت في مستوى الرؤية ببعض المناطق.

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