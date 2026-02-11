جنوب سيناء - رضا السيد:

شهدت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، فعاليات ندوة توعوية بعنوان "الغذاء الصحي وأمراض سوء التغذية"، أُقيمت بمدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية والثانوية بنات بمدينة طور سيناء، تزامنًا مع اليوم العالمي للسرطان.

وأتى ذلك في إطار تعزيز الوعي بأهمية التغذية السليمة ودورها الحيوي في الوقاية من الأمراض ودعم الصحة العامة.

أُقيمت الندوة تحت رعاية محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، واللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وهدفت إلى ترسيخ المفاهيم الصحية لدى الطالبات، وتعزيز ثقافة الغذاء المتوازن داخل المجتمع المدرسي، بما يسهم في بناء أجيال أكثر وعيًا بصحتها.

وتناولت الندوة مفهوم الغذاء الصحي المتوازن، وأهمية تنوع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، مثل البروتينات، والكربوهيدرات، والدهون الصحية، والفيتامينات، والأملاح المعدنية، مع التأكيد على الدور الفاعل للخضراوات والفواكه الطازجة في تقوية المناعة والوقاية من الأمراض المزمنة. كما سلّطت الضوء على مخاطر سوء التغذية، خاصة لدى الأطفال والمراهقين، وتأثيرها السلبي في النمو الجسدي والذهني، وزيادة احتمالات الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية.

حضر الفعاليات كل من: عبير الطباخ، مدير إدارة التنمية المستدامة بمديرية التربية والتعليم، والدكتورة حنان لاشين، مدير إدارة التغذية بمديرية الصحة، وأحمد السيد سليم، عضو مجلس أمناء إدارة طور سيناء التعليمية، وحليمة حسين، مدير إدارة التنمية المستدامة بإدارة طور سيناء التعليمية.

وشارك في تقديم المحتوى العلمي الدكتور محمد ممدوح، مسؤول وحدة التغذية، والدكتورة مها قمر الدولة، أخصائي تغذية، إلى جانب مشرفي التغذية أحمد الحنفي، ونجلاء عبد البديع، وياسمين جمال.

وأكدت الندوة أهمية تبني عادات غذائية سليمة، والابتعاد عن الوجبات السريعة والمشروبات غير الصحية، مع الحرص على ممارسة النشاط البدني باعتباره ركيزة أساسية لحياة صحية متوازنة.

كما شددت الندوة على ضرورة نشر ثقافة التغذية السليمة بين الطلاب، وتعزيز دور المدرسة والأسرة في ترسيخ السلوكيات الغذائية الإيجابية، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ يتمتع بصحة جيدة وقدرة أكبر على التعلم والإنتاج.