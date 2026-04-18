شهدت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء واقعة مأساوية، حيث لقي شاب مصرعه غرقًا داخل إحدى البحيرات الطبيعية التي كونتها مياه السيول بين الجبال، أثناء محاولته الاستحمام بها.

تحرك عاجل ومحاولات للإنقاذ

تكاتف الجهاز التنفيذي بمحافظة جنوب سيناء مع الأهالي، وتحركت الأجهزة الأمنية فور تلقي البلاغ، كما انتقل مبروك الغمريني، رئيس مدينة سانت كاترين، إلى موقع الحادث لمتابعة تطورات الموقف ميدانيًا، بالتزامن مع تجمع عدد من المواطنين للبحث عن الشاب.

تفاصيل الواقعة

أفاد شهود عيان بأن الشاب، ويدعى جمعة أحمد فتيح، يعمل في كافتيريا بمنطقة فرش إيليا السياحية، نزل إلى البحيرة التي امتلأت بمياه الأمطار والسيول، وخلال الاستحمام واجه صعوبة في السباحة بسبب طبيعة القاع الطيني، ما أدى إلى تعثره وعدم قدرته على الطفو والخروج.

الاستعانة بغواصي دهب

استعان الأهالي بغواصين من مدينة دهب، الذين نجحوا في انتشال الجثمان بعد جهود مكثفة، وسط حالة من الحزن التي خيمت على أهالي المدينة.

وداع حزين وتكاتف مجتمعي

شيّع أهالي سانت كاترين جثمان الشاب في مشهد مهيب، معربين عن تقديرهم لجهود الجهات التنفيذية والأمنية وسرعة الاستجابة، كما أشادوا بدور أبناء قبيلة الجبالية وباقي القبائل، الذين شاركوا في عمليات البحث والإنقاذ، مؤكدين أن الحادث أبرز روح التضامن والتعاون بين الجميع.

إشادة بجهود المسؤولين

ثمّن الأهالي جهود إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، إلى جانب متابعة حسين موسى، عضو مجلس النواب، وتعاون الأجهزة الأمنية والتنفيذية في التعامل مع الواقعة منذ لحظاتها الأولى.