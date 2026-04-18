وجه طارق حامد نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، رسالة إلى جماهير الفارس الأبيض بعد إعلان اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

وأعلن طارق حامد أمس الجمعة الموافق 17 أبريل الجاري، اعتزال كرة القدم بشكل نهائي، بعد مسيرة حافلة بالألقاب والإنجازات سواء مع الفارس الأبيض أو منتخب مصر.

تحية خاصة لطارق حامد من جماهير نادي الزمالك

وحظى حامد بتكريم خاص من قبل جماهير الفارس الأبيض، خلال تواجده أمس لمتابعة مباراة الفريق أمام شباب بلوزداد في بطولة كأس الكونفدرالية.

ونزل حامد إلى أرضية ملعب مباراة الزمالك أمس أمام شباب بلوزداد، قام بتحية الجماهير وهو يرتدي قميص الفارس الأبيض والذي يحمل رقم 3، ليعلن اعتزاله وسط جماهير الزمالك.

رسالة طارق حامد لجماهير نادي الزمالك

وكتب حامد عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "لكل بداية نهاية، النهاردة بعلن نهاية مشواري في كرة القدم، مكنتش بالنسبالي مجرد لعبه كانت حياة كاملة".

وأضاف: "شكراً لجماهير الزمالك العظيمه شكراً الوايت نايتس، شكراً لجماهير نادى الاتحاد السعودى شكراً لكرة القدم".

