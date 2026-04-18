مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

1 0
15:00

الترجى الرياضي

دوري أبطال أفريقيا

نهضة بركان

- -
21:00

الجيش الملكي

الدوري المصري

بتروجت

1 0
17:00

فاركو

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

2 2
18:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:00

مانشستر يونايتد

جميع المباريات

إعلان

"حياة كاملة".. رسالة خاصة من طارق حامد لجماهير الزمالك بعد إعلان اعتزاله

كتب : يوسف محمد

07:03 م 18/04/2026 تعديل في 08:32 م
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    طارق حامد (6) (1)
  • عرض 6 صورة
    طارق حامد (2) (1)
  • عرض 6 صورة
    طارق حامد (4) (1)
  • عرض 6 صورة
    طارق حامد (1) (1)
  • عرض 6 صورة
    طارق حامد (5) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه طارق حامد نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، رسالة إلى جماهير الفارس الأبيض بعد إعلان اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

وأعلن طارق حامد أمس الجمعة الموافق 17 أبريل الجاري، اعتزال كرة القدم بشكل نهائي، بعد مسيرة حافلة بالألقاب والإنجازات سواء مع الفارس الأبيض أو منتخب مصر.

تحية خاصة لطارق حامد من جماهير نادي الزمالك

وحظى حامد بتكريم خاص من قبل جماهير الفارس الأبيض، خلال تواجده أمس لمتابعة مباراة الفريق أمام شباب بلوزداد في بطولة كأس الكونفدرالية.

ونزل حامد إلى أرضية ملعب مباراة الزمالك أمس أمام شباب بلوزداد، قام بتحية الجماهير وهو يرتدي قميص الفارس الأبيض والذي يحمل رقم 3، ليعلن اعتزاله وسط جماهير الزمالك.

رسالة طارق حامد لجماهير نادي الزمالك

وكتب حامد عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "لكل بداية نهاية، النهاردة بعلن نهاية مشواري في كرة القدم، مكنتش بالنسبالي مجرد لعبه كانت حياة كاملة".

وأضاف: "شكراً لجماهير الزمالك العظيمه شكراً الوايت نايتس، شكراً لجماهير نادى الاتحاد السعودى شكراً لكرة القدم".

أقرأ أيضًا:

"منافسة أقوى المنتخبات".. مرموش يتحدث عن مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 2026

"أكبر قلعة رياضية".. جدل كبير بين أحمد سليمان وإكرامي بسبب الأهلي والزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي الزمالك طارق حامد الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

5 عادات خاطئة ترفع مقاومة الأنسولين في الجسم صباحا
نصائح طبية

5 عادات خاطئة ترفع مقاومة الأنسولين في الجسم صباحا
" كل حاجة وحشة من غيرك"..نجل سليمان عيد يحيي الذكرى الأولى لرحيله
زووم

" كل حاجة وحشة من غيرك"..نجل سليمان عيد يحيي الذكرى الأولى لرحيله
ضبابية قرار واشنطن وطهران تهز الاقتصاد العالمي بين القلق والتعافي
اقتصاد

ضبابية قرار واشنطن وطهران تهز الاقتصاد العالمي بين القلق والتعافي
"كلمة الخطيب على لسانه".. انتماءات أبناء حسن شحاتة
رياضة محلية

"كلمة الخطيب على لسانه".. انتماءات أبناء حسن شحاتة
نادية مصطفى تكشف لـ"مصراوي" تفاصيل حالة هاني شاكر الصحية
زووم

نادية مصطفى تكشف لـ"مصراوي" تفاصيل حالة هاني شاكر الصحية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)
أزمة طعام على متن السفن الحربية الأمريكية في الشرق الأوسط.. ماذا يحدث؟
رصاصة أسفل طاولة مفاوضات إيران وأمريكا.. من يطلقها في إسلام آباد؟