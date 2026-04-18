لقي عامل زراعي مصرعه، اليوم السبت، إثر حادث مأساوي داخل إحدى المزارع الاستثمارية بمنطقة سهل بركة التابعة لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، بعد تعرضه لإصابة خطيرة نتيجة اصطدامه بماكينة حفر آبار أثناء أداء عمله.

إخطار أمني وتحرك فوري

تلقى وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثمان عامل إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.

وعلى الفور، انتقلت الجهات المعنية إلى موقع البلاغ لفحص الواقعة وكشف ملابساتها.

تفاصيل الضحية والإصابة

تبين من الفحص أن العامل يُدعى محمود سعد محمد محمد، يبلغ من العمر 34 عامًا، ويقيم بمحافظة قنا، ويعمل في إحدى المزارع الاستثمارية بمركز الفرافرة.

وأظهرت المعاينة الأولية أن ماكينة حفر الآبار تسببت في بتر ذراعه من أسفل الكتف الأيمن، نتيجة اصطدامه بعمود الحفر، ما أدى إلى نزيف حاد.

محاولات إنقاذ لم تكلل بالنجاح

تم نقل المصاب إلى مستشفى الفرافرة المركزي في محاولة لإنقاذه، حيث خضع لعمليات إنعاش قلبي رئوي، إلا أنه لم يستجب للعلاج، وتوفي متأثرًا بإصابته البالغة.

التحقيقات جارية لكشف الملابسات

جرى إيداع الجثمان بمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي تحت تصرف النيابة العامة، عقب تحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لبدء التحقيقات اللازمة للوقوف على أسباب الحادث وتفاصيله.