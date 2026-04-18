دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

1 0
15:00

الترجى الرياضي

دوري أبطال أفريقيا

نهضة بركان

- -
21:00

الجيش الملكي

الدوري المصري

بتروجت

1 0
17:00

فاركو

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

2 2
18:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:00

مانشستر يونايتد

"أكبر قلعة رياضية".. جدل كبير بين أحمد سليمان وإكرامي بسبب الأهلي والزمالك

كتب : يوسف محمد

05:59 م 18/04/2026
    إكرامي الشحات - أرشفية
    عائلة إكرامي الشحات (5) (1)
    إكرامي الشحات
    إكرامي الشحات
    أحمد سليمان
    أحمد سليمان
    أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزماك
    أحمد سليمان
    أحمد سليمان

دخل أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، في نقاش قوي مع إكرامي الشحات نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، حول الفريق صاحب الجماهيرية الأكبر.

مناقشة أحمد سليمان وإكرامي الشحات

وخلال ظهور الثنائي إكرامي الشحات وأحمد سليمان معا، عبر قناة "إم بي سي مصر"، قال الشحات: "النادي الأهلي هو أكبر قلعة رياضية في مصر".

ورد سليمان على تصريح إكرامي، حيث قال: "الزمالك يمتلك مشجعين في كل دول العالم، لذلك هو أكبر قلعة رياضية في مصر، وحديثي بشكل خاص عن أفريقيا والمنطقة العربية بشكل كامل".

واختتم سليمان تصريحاته: "الأهلي صاحب الشعبية الأكبر في مصر فقط، لكن الأبيض يتفوق عليه في أفريقيا والمنطقة العربية".

الزمالك يتأهل لنهائي كأس الكونفدرالية

وضمن نادي الزمالك التأهل لنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية خلال الموسم الحالي 2025-2026، بعدما تخطى فريق شباب بلوزداد الجزائري.

وتخطى الأبيض فريق شباب بلوزداد في نصف نهائي الكونفدرالية، بعدما حقق الفوز بهدف دون مقابل بمجموع المباراتين.

وحقق الزمالك الفوز على الزمالك في مباراة الذهاب، التي أقيمت في الجزائر بهدف دون مقابل، قبل أن يحسم التعادل السلبي مباراة الذهاب التي أقيمت أمس بالقاهرة.

موعد نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية

وينتظر نادي الزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية، الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى، التي تجمع بين اتحاد العاصمة الجزائري وأولمبيك آسفي المغربي.

وتقام مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم 9 مايو المقبل خارج مصر، على أن تقام مباراة العودة يوم 16 من الشهر ذاته بالقاهرة.

نادية مصطفى تكشف لـ"مصراوي" تفاصيل حالة هاني شاكر الصحية
نادية مصطفى تكشف لـ"مصراوي" تفاصيل حالة هاني شاكر الصحية

بعد ثبوت اضطرابه النفسي.. حفظ التحقيقات في قضية "مذبحة كرموز" بالإسكندرية
بعد ثبوت اضطرابه النفسي.. حفظ التحقيقات في قضية "مذبحة كرموز" بالإسكندرية
هل أخذ تمويل من البنك لبدء مشروع حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
هل أخذ تمويل من البنك لبدء مشروع حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
مسؤول إيراني: من يدفع الرسوم سيمر عبر مضيق هرمز ومن يتأخر سيُؤجّل
مسؤول إيراني: من يدفع الرسوم سيمر عبر مضيق هرمز ومن يتأخر سيُؤجّل
"حياة كاملة".. رسالة خاصة من طارق حامد لجماهير الزمالك بعد إعلان اعتزاله
"حياة كاملة".. رسالة خاصة من طارق حامد لجماهير الزمالك بعد إعلان اعتزاله

