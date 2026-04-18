أمطار تمتد للقاهرة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

كتب : أحمد عبدالمنعم

05:57 م 18/04/2026
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الأحد على معظم أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة إلى حار نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلا.

وتسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 درجة، والسواحل الشمالية 22 درجة، وشمال الصعيد 30 درجة، وجنوب الصعيد 33 درجة.

وأشارت الأرصاد إلى فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر.

وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من محافظات جنوب الوجه البحري قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.

كما تنشط حركة الرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من مدن القناة وسيناء وبعض المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

