سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية

كتب : ميريت نادي

05:33 م 18/04/2026

سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية السبت 18-4-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب لـ"مصراوي".

لماذا ارتفع سعر الذهب اليوم؟

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا طفيفًا اليوم متأثرة بصعود السعر العالمي للأونصة، إلى جانب زيادة الطلب المحلي على الشراء وتغيرات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ما انعكس مباشرة على تحركات الأسعار في السوق المحلية.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4693 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 6034 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 7040 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 8045 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 56320 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 80450 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 250199 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 402250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.84% إلى نحو 4830 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

