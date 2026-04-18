سقوط تشكيل عصابي لسرقة الماشية في الخارجة وضبط المسروقات

كتب : محمد الباريسي

06:20 م 18/04/2026

قسم شرطة الخارجة بالوادي الجديد

نجحت مباحث الخارجة بمديرية أمن الوادي الجديد، اليوم السبت، في توجيه ضربة أمنية حاسمة، بعدما تمكنت من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الماشية من مزارع وحقول المواطنين.

وأتى ذلك عقب تلقي عدة بلاغات من الأهالي بشأن تكرار وقائع السرقة، ما أثار حالة من القلق بين المربين وأصحاب الحظائر.

تحريات مكثفة لكشف الجناة

كشفت التحريات التي أجرتها مباحث الخارجة عن هوية التشكيل العصابي، بعد ورود معلومات مؤكدة بشأن نشاطه الإجرامي وتحركاته المشبوهة.

وعلى الفور، جرى تشكيل فريق بحث موسع لرصد عناصر التشكيل وتتبع تحركاتهم، مع وضع خطة أمنية محكمة لضبطهم في أسرع وقت.

ضبط المتهمين واستعادة المسروقات

أسفرت الجهود الأمنية، خلال 3 أيام فقط، عن ضبط جميع أفراد التشكيل العصابي، وتبين أنهم من محافظة أسيوط، حيث قدموا إلى الوادي الجديد لممارسة نشاطهم الإجرامي القائم على سرقة الماشية وإعادة بيعها لتحقيق أرباح غير مشروعة. كما عثرت القوات بحوزتهم على عدد من المواشي المسروقة.

نشاط إجرامي منظم

أوضحت المعلومات الأولية أن المتهمين كانوا ينفذون جرائمهم بأسلوب منظم، مستهدفين المزارع والحقول البعيدة نسبيًا عن الكتل السكنية، مستغلين ضعف التواجد البشري في تلك المناطق.

إجراءات قانونية جارية

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات القضية، وكشف ما إذا كان التشكيل العصابي متورطًا في وقائع أخرى مماثلة داخل محافظة الوادي الجديد.

مديرية أمن الوادي الجديد النيابة العامة ضبط تشكيل عصابي تشكيل عصابي سرقة الماشية الوادي الجديد

