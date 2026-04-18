السيطرة على حريق بجوار موقف الدير بمدينة إسنا

كتب : محمد محروس

04:01 م 18/04/2026
    حريق بجوار موقف الدير
    تصاعد الدخان
    الحريق
    حريق في كرم نخيل

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، اليوم، من السيطرة على حريق اندلع داخل كرم نخيل بجوار موقف الدير بمدينة إسنا جنوب المحافظة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بنشوب الحريق، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، حيث نجحت القوات في محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة، خاصة مع وجود تجمعات سكنية قريبة من موقع الحريق.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق أسفر عن احتراق عدد من أشجار النخيل، فيما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لعملية التبريد لضمان عدم تجدد الاشتعال مرة أخرى.

وتكثف الجهات المختصة جهودها لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حريق إسنا حريق الأقصر الحماية المدنية أخبار الأقصر

أحدث الموضوعات

تعذر رصد هلال ذي القعدة ببعض الدول.. "الفلك" يكشف موعد بدء الشهر
أخبار مصر

تعذر رصد هلال ذي القعدة ببعض الدول.. "الفلك" يكشف موعد بدء الشهر
د. محمود محيي الدين: عندنا "حكومات الرئيس".. وفترة عاطف صدقي "شديدة التميز"
مصراوى TV

د. محمود محيي الدين: عندنا "حكومات الرئيس".. وفترة عاطف صدقي "شديدة التميز"
استثمار تريليوني.. مدبولي يكشف تفاصيل مشروع "The Spine"
أخبار مصر

استثمار تريليوني.. مدبولي يكشف تفاصيل مشروع "The Spine"
القصة الكاملة لحريق التهم 3 مصانع بالقناطر الخيرية.. بطولة إنسانية تنقذ
أخبار المحافظات

القصة الكاملة لحريق التهم 3 مصانع بالقناطر الخيرية.. بطولة إنسانية تنقذ
السر الذي لم يُحك.. "جبانة الفدان" شاهد الرعب في قلوب جنود نابليون بأسيوط
أخبار المحافظات

السر الذي لم يُحك.. "جبانة الفدان" شاهد الرعب في قلوب جنود نابليون بأسيوط

