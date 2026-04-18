أعربت الحكومة الهندية عن قلقها البالغ إزاء حادث إطلاق النار الذي وقع، السبت، واستهدف سفينتين ترفعان العلم الهندي أثناء عبورهما مضيق هرمز.

نيودلهي تستدعي السفير الإيراني

وقالت وزارة الخارجية الهندية، في بيان، إنه تم استدعاء سفير إيران لعقد اجتماع مع وزير الخارجية فيكرام ميسري مساء السبت، حيث حثته نيودلهي على نقل موقفها إلى السلطات الإيرانية، والعمل على استئناف إجراءات تسهيل عبور السفن في هذا الممر المائي الحيوي.

وفي السياق ذاته، كانت منظمة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) بوقوع حادثة ثانية في المضيق، بعد ساعات من إطلاق زوارق إيرانية النار على ناقلة نفط أثناء عبورها.

ووفقاً لإخطار مباشر من قبطان الناقلة، فإن زورقين حربيين تابعين للحرس الثوري الإيراني اقتربا من السفينة وأطلقا النار عليها دون أي تحذير لاسلكي مسبق، وأشار تقرير المنظمة إلى تورط سفينة واحدة فقط في هذا الحادث.

دعوة باستئناف تسهيل عبور السفن المتجهة إلى الهند

وأكد ميسري "الأهمية التي توليها الهند لسلامة السفن التجارية والبحارة"، لافتاً إلى أن سفناً سابقة متجهة إلى الهند عبرت المضيق بأمان، ومشدداً على ضرورة أن تبادر إيران إلى استئناف تسهيل عبور السفن المتجهة إلى الهند في أقرب وقت ممكن.