حملات تموينية مكثفة بالوادي الجديد.. ضبط 50 مخالفة خلال أسبوع

كتب : محمد الباريسي

06:54 م 18/04/2026

جانب من الحملات التموينية بالوادي الجديد

أعلنت مديرية التموين بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، تنفيذ حملات تفتيشية موسعة استهدفت المنشآت التموينية والمحال التجارية بمختلف المراكز الإدارية الخمسة.

وأتى ذلك في إطار جهود ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على السلع المتداولة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والتصدي للممارسات المخالفة.

تفتيش 115 منشأة وضبط 50 مخالفة

وقالت الدكتورة سلوى مصطفى، وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، إن الحملات أسفرت عن تفتيش 115 منشأة، وتحرير 50 مخالفة تموينية متنوعة، شملت عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، وعرض سلع مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار، إلى جانب ضبط كميات من السلع التموينية قبل إعادة طرحها بطرق غير مشروعة.

مخالفات متنوعة في الأسواق والمخابز

وأضافت وكيل الوزارة أن المخالفات توزعت بين 38 محضرًا في أسواق الجملة والتجزئة، و12 محضرًا في قطاع المخابز، ليصل إجمالي ما حرره مفتشو المديرية إلى 50 مخالفة خلال الأسبوع الجاري.

وأكدت أن هذه الحملات تستهدف إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز، ومتابعة توافر السلع، وضبط الأسعار، ومنع أي تلاعب قد يضر بالمستهلكين.

إجراءات قانونية وحملات مستمرة

وأوضحت أن الأجهزة الرقابية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، مشددة على استمرار الحملات بشكل يومي ومفاجئ، تنفيذًا لتوجيهات المحافظة بعدم التهاون مع أي تجاوزات تمس الأمن الغذائي أو تؤثر على استقرار الأسواق.

رقابة لحماية المستهلك

وأكدت سلوى مصطفى أن مديرية التموين تواصل جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان انضباط حركة البيع والشراء، ومواجهة محاولات الاحتكار أو تداول السلع غير المطابقة للاشتراطات، بما يسهم في توفير بيئة تجارية أكثر التزامًا وعدالة للمواطنين.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"حكاية بطل".. من قلب المعركة إلى لحظة الخلود.. برومو لسلسلة توثق بطولات
أخبار مصر

"حكاية بطل".. من قلب المعركة إلى لحظة الخلود.. برومو لسلسلة توثق بطولات
مصر و9 دول: تعيين مبعوث إسرائيلي بـ "أرض الصومال" سابقة خطيرة ومخالفة أممية
شئون عربية و دولية

مصر و9 دول: تعيين مبعوث إسرائيلي بـ "أرض الصومال" سابقة خطيرة ومخالفة أممية
"منافسة أقوى المنتخبات".. مرموش يتحدث عن مشاركة منتخب مصر في كأس العالم
رياضة محلية

"منافسة أقوى المنتخبات".. مرموش يتحدث عن مشاركة منتخب مصر في كأس العالم
"عاش مع الجثة حتى تحللت".. تفاصيل مقتل مُسن على يد عاطل بالإسكندرية
أخبار المحافظات

"عاش مع الجثة حتى تحللت".. تفاصيل مقتل مُسن على يد عاطل بالإسكندرية
" كل حاجة وحشة من غيرك"..نجل سليمان عيد يحيي الذكرى الأولى لرحيله
زووم

" كل حاجة وحشة من غيرك"..نجل سليمان عيد يحيي الذكرى الأولى لرحيله

أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)
أزمة طعام على متن السفن الحربية الأمريكية في الشرق الأوسط.. ماذا يحدث؟
رصاصة أسفل طاولة مفاوضات إيران وأمريكا.. من يطلقها في إسلام آباد؟