إخماد حريق ضخم بأرض المحلج في ببا ببني سويف

شهدت مدينة ببا جنوب محافظة بني سويف، مساء اليوم السبت، اندلاع حريق هائل داخل قطعة أرض فضاء تُعرف بـ"أرض المحلج"، حيث التهمت النيران كميات كبيرة من الحشائش والأشجار الجافة.

بلاغ أمني وتحرك عاجل

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، حيث تبين اشتعال النيران في مساحات واسعة من الحشائش، ما ساهم في سرعة انتشارها.

جهود مكثفة للسيطرة على النيران

دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكنت من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة عليها، مع منع امتدادها إلى المناطق المجاورة، خاصة في ظل قرب أراضٍ ومبانٍ من موقع الحريق.

انتهاء الحريق دون خسائر بشرية

نجحت قوات الحماية المدنية في إخماد الحريق بشكل كامل، مع تنفيذ أعمال التبريد لضمان عدم تجدد الاشتعال مرة أخرى، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.