السرعة الزائدة تتسبب في تصادم 4 سيارات بطريق بنها – شبرا الحر

كتب : أسامة علاء الدين

03:10 م 18/04/2026 تعديل في 03:41 م
    انقلاب سيارة على طريق بنها الحر (1)
    انقلاب سيارة على طريق بنها الحر (4)
    انقلاب سيارة على طريق بنها الحر (5)
    انقلاب سيارة على طريق بنها الحر (6)
    انقلاب سيارة على طريق بنها الحر (7)
    انقلاب سيارة على طريق بنها الحر (8)
    انقلاب سيارة على طريق بنها الحر (9)
    انقلاب سيارة على طريق بنها الحر (3)
    انقلاب سيارة على طريق بنها الحر (2)

شهد طريق بنها شبرا الحر بمحافظة القليوبية، حادث تصادم 4 سيارات منهم 3 ملاكي وأخرى ربع نقل، اتجاه القاهرة بعد محطة الوقود، دون وقوع ثمة إصابات، وتمكن رجال مرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية علي الطريق لمنع تعطل مصالح المسافرين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين 4 سيارات على طريق بنها – شبرا الحر، في اتجاه القاهرة.

انتقال الأجهزة المعنية

انتقل على الفور رجال مرور القليوبية إلى موقع الحادث، كما تم الدفع بسيارات الإسعاف من فرع هيئة الإسعاف بالقليوبية، تحسبًا لوجود مصابين.

تفاصيل الحادث

وبالمعاينة والفحص تبين وقوع تصادم بين 4 سيارات، من بينها 3 سيارات ملاكي وأخرى ربع نقل، وذلك قبل محطة الوقود، دون وقوع أي إصابات بين مستقلي السيارات.

السبب المبدئي للحادث

وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة انقلاب إحدى السيارات بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى اصطدام باقي السيارات بها.

عودة الحركة المرورية

وتمكن رجال المرور من رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها، لمنع تعطل مصالح المسافرين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

