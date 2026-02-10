بالصورـ أسيوط تناقش خطة تنفيذ مبادرة "30 يوم للتعليم الابتدائي"

أسيوط ـ محمود عجمي:

عقد محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، اجتماعًا بديوان عام المديرية مع مديري مراحل التعليم الابتدائي بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، لمناقشة آليات تنفيذ مبادرة "30 يوم للتعليم الابتدائي" التي تستهدف تنمية مهارات طلاب الصفين الرابع والسادس في القراءة، والكتابة والرياضيات والعلوم.

وتأتي المبادرة تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

حضر الاجتماع أحمد عبد الله وكيل المديرية، ومحمد زيدان مدير إدارة التعليم الابتدائي، والدكتورة منال رمضان مدير مرحلة التعليم الابتدائي، وسيد هاشم رئيس قسم التعليم الابتدائي، إلى جانب مديري إدارات التعليم الابتدائي على مستوى 11 إدارة تعليمية بالمحافظة.

وخلال اللقاء، استعرض مدير التعليم الابتدائي الخطة المقترحة لتنفيذ مبادرة "30 يوم للتعليم الابتدائي" وذلك استعدادًا لتقييم وزارة التربية والتعليم لمستوى طلاب المرحلة الابتدائية والتي ستبدأ خلال شهر .

وأعلن وكيل الوزارة خطة تنفيذ اختبارات تقييم مهارات طلاب الصفين الرابع والسادس في مجالات القراءة والكتابة والعلوم والرياضيات بعد أربعة أسابيع، ضمن استراتيجية الوزارة لتحسين مستوى طلاب المرحلة الابتدائية وتنمية مهاراتهم الأساسية. وأوضح أن عملية التقييم ستتم بمشاركة جميع معلمي المدرسة والأخصائيين الاجتماعيين تحت إشراف مدير المدرسة.

ووجّه دسوقي بالإسراع في تشكيل لجان لحصر الطلاب الضعاف بالمرحلة الابتدائية، ووضع خطط علاجية تشارك في تنفيذها كوادر المدرسة وتحت إشراف الموجهين، مع متابعة دقيقة من مديري التعليم ورؤساء الأقسام ومسؤولي المتابعة الميدانية، لضمان تنفيذ الخطة وتحقيق نتائج متميزة قبل انطلاق تقييم مستوى الطلاب خلال شهر مارس.

وشدد وكيل الوزارة على أن عملية التقييم ستُجرى دون التأثير على سير اليوم الدراسي أو خطط المناهج المعتمدة، على أن يعتمد نظام التقييم على المهام التحريرية والشفوية والمهارية. كما أكد ضرورة احتفاظ المدارس بأوراق التقييم وإخطار أولياء الأمور بالنتائج لدعم متابعة الطلاب وتعزيز مستواهم الدراسي.