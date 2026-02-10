رئيس جورمية للأغذية: نخطط لدخول 3 دول خليجية

كشف شادي أبو السعد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدى لشركة "جورميه إيجيبت للأغذية"، في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، إن الشركة تستهدف افتتاح 3 فروع لها بالأسواق الخليجية على أن يتم افتتاح أول فرع له في بداية العام المقبل.

وأوضح أن الشركة تخطط خلال السنوات الخمس المقبلة، لافتتاح ما بين 3 إلى 4 فروع سنوياً، بما يعادل نحو 15 فرعاً جديداً سيتم افتتاحهم داخل السوق المصري.

وأوضح شادي أن معظم هذه الفروع ستكون في نطاق القاهرة الكبرى، مشيراً إلى أن "جورميه" تركز على التوسع في المناطق التي يتواجد بها عملائها.

وأضاف أن حجم المبيعات في السوق المحلي للشركة شهد نمواً بنسبة 45% خلال عام 2023 و2024، بينما ارتفعت المبيعات بنسبة 39% خلال الفترة من 2024 إلى 2025، متوقعاً تحقيق زيادة تتراوح بين 25٪ و30% خلال العام الجاري.

وأشار إلى أن "جورميه" حققت مبيعات بقيمة 2.1 مليار جنيه خلال العام الماضي، مضيفاً أن الميزانية المستهدفة للعام الحالي تتراوح بين 2.8 و3 مليار جنيه.