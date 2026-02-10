إجراءات استثنائية بالدقهلية بعد غلق مخبز مخالف بالمنصورة -صور

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، منذ ساعات الصباح، لليوم الثاني على التوالي، توزيع حصة الخبز المدعم الخاصة بالمخبز المغلق بمحيط شارع عبد السلام عارف بنطاق حي غرب المنصورة.

وأكد المحافظ، توزيع الحصة يوميا من أمام المخبز، وتسليم المواطنين حصتهم المقررة يوميا أمام المخبز ابتداءً من الساعة 5 صباحا حتى انتهاء الحصة.

كما كلف محافظ الدقهلية، المحاسب علي حسن بالإشراف على توجيه حصة من الخبز المدعم لمنفذ بيع الخبز بمعرض المحافظة الدائم بشارع عبد السلام عارف، الذي يعمل من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 7 مساءاً، وذلك لتخفيف الضغط عن مخبز المحافظة الكبير، وتخفيف العبء عن المواطنين في الحصول على حصص الخبز المقررة لهم.

وانتقلت لجنة تضم محمد لطفي و محمد الطنطاوي من إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة ومتابعة محمد صلاح مدير إدارة المتابعة، بتوزيع حصص الخبز المقررة للمواطنين من أمام المخبز المغلق بنطاق شارع عبد السلام عارف بالمنصورة.

وكان محافظ الدقهلية، قرر إغلاق مخبز للخبز المدعم بمحيط شارع عبد السلام عارف بحي غرب المنصورة، خلال تفقد المحافظ لعدد من مخابز الخبز المدعم بالمدينة، وذلك لوجود خطر داهم على صحة المواطنين وعدم الالتزام بمعايير النظافة، خاصة في أدوات العجن، وذلك لحين الالتزام بتوفير الاشتراطات الصحية اللازمة للتشغيل.