إعلان

إزالة 4 أوكار للنباشين وتحرير محاضر بيئية خلال حملة مكبرة بالإسماعيلية

كتب : أميرة يوسف

12:01 م 10/02/2026

النباشين أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

نفذت وحدة تنظيم المخلفات وإدارة شؤون البيئة بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع الوحدة المحلية لحي أول وحي ثالث مدينة الإسماعيلية، وشرطة المسطحات والبيئة، حملة مكبرة للمرور على عدد من المناطق بنطاق الحيين، استهدفت إزالة ظاهرة النباشين والتصدي للممارسات المخالفة لمنظومة إدارة المخلفات.

وجرت الحملة بحضور مدير إدارة شؤون البيئة ووحدة تنظيم المخلفات، والعقيد محمد حبيب رئيس شرطة المسطحات والبيئة، إلى جانب نواب حي أول وحي ثالث مدينة الإسماعيلية.

وأوضحت مروة الخولي، مدير إدارة شؤون البيئة ووحدة تنظيم المخلفات بالمحافظة، أن الحملة أسفرت عن إزالة 4 أوكار للنباشين، وتحرير محضرين ضد المخالفين، وذلك وفقًا لأحكام قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

وفي سياق المرور الدوري لمتابعة تطبيق منظومة المخلفات بالمحافظة، شملت الحملة المرور على عدد من المحال التجارية العامة والمطاعم، لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات البيئية.

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير محضرين بيئة لعدد من المحال العامة لعدم الالتزام بالاشتراطات البيئية، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر أخرى لعدد من المحال لعدم وجود سلات مهملات أمامها.

وأكدت إدارة شؤون البيئة أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف القضاء على الممارسات السلبية، وعلى رأسها ظاهرة النباشين، وضمان الالتزام بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات، حفاظًا على الصحة العامة وتحسين المظهر الحضاري لمحافظة الإسماعيلية، مع التشديد على استمرار الحملات والمتابعة الميدانية دون تهاون.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إزالة 4 أوكار للنباشين حملة مكبرة بالإسماعيلية شؤون البيئة بمحافظة الإسماعيلية وحدة تنظيم المخلفات بالإسماعيلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كأنهما اتفقا على الرحيل.. "مباركة" تلحق بزوجها "طه" بعد أيام من رحيله بالمنوفية
أخبار المحافظات

كأنهما اتفقا على الرحيل.. "مباركة" تلحق بزوجها "طه" بعد أيام من رحيله بالمنوفية
شبورة كثيفة ورمال وأتربة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس وتحذر المواطنين
أخبار مصر

شبورة كثيفة ورمال وأتربة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس وتحذر المواطنين
"غيب براحتك وخلي بالك".. شوبير يوجه رسالة لحارس الزمالك بعد إصابته
رياضة محلية

"غيب براحتك وخلي بالك".. شوبير يوجه رسالة لحارس الزمالك بعد إصابته
حاصر الأهالي منزله.. السجن 3 سنوات لمتهم بتقييد طفلة وهتك عرضها بأبوزنيمة
أخبار المحافظات

حاصر الأهالي منزله.. السجن 3 سنوات لمتهم بتقييد طفلة وهتك عرضها بأبوزنيمة
تحقيق لرويترز: الإمارات تمول معسكرا سريا لتدريب الدعم السريع في إثيوبيا
شئون عربية و دولية

تحقيق لرويترز: الإمارات تمول معسكرا سريا لتدريب الدعم السريع في إثيوبيا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الداخلية تمنع إقامة حفل "جزيرة إبستين" داخل ملهى ليلي بوسط القاهرة
الشرقية للدخان ترفع أسعار سجائر كيلوباترا
"النقض" تبطل فوز نائبي منيا القمح وتقضي بإعادة الانتخابات
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة