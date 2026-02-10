إزالة 4 أوكار للنباشين وتحرير محاضر بيئية خلال حملة مكبرة بالإسماعيلية

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

نفذت وحدة تنظيم المخلفات وإدارة شؤون البيئة بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع الوحدة المحلية لحي أول وحي ثالث مدينة الإسماعيلية، وشرطة المسطحات والبيئة، حملة مكبرة للمرور على عدد من المناطق بنطاق الحيين، استهدفت إزالة ظاهرة النباشين والتصدي للممارسات المخالفة لمنظومة إدارة المخلفات.

وجرت الحملة بحضور مدير إدارة شؤون البيئة ووحدة تنظيم المخلفات، والعقيد محمد حبيب رئيس شرطة المسطحات والبيئة، إلى جانب نواب حي أول وحي ثالث مدينة الإسماعيلية.

وأوضحت مروة الخولي، مدير إدارة شؤون البيئة ووحدة تنظيم المخلفات بالمحافظة، أن الحملة أسفرت عن إزالة 4 أوكار للنباشين، وتحرير محضرين ضد المخالفين، وذلك وفقًا لأحكام قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

وفي سياق المرور الدوري لمتابعة تطبيق منظومة المخلفات بالمحافظة، شملت الحملة المرور على عدد من المحال التجارية العامة والمطاعم، لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات البيئية.

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير محضرين بيئة لعدد من المحال العامة لعدم الالتزام بالاشتراطات البيئية، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر أخرى لعدد من المحال لعدم وجود سلات مهملات أمامها.

وأكدت إدارة شؤون البيئة أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف القضاء على الممارسات السلبية، وعلى رأسها ظاهرة النباشين، وضمان الالتزام بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات، حفاظًا على الصحة العامة وتحسين المظهر الحضاري لمحافظة الإسماعيلية، مع التشديد على استمرار الحملات والمتابعة الميدانية دون تهاون.